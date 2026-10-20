La superestrella debe pagar 255 euros porque abandonó la selección en septiembre. Pero ¿cuánto representa esa cantidad en el mundo de Ronaldo?

En el club saudí Al-Nassr percibe un salario base de 208 millones de euros al año, que asciende a casi 250 millones de euros con las primas incluidas. A Ronaldo le bastan, por tanto, 38,6 segundos de trabajo para pagar por su llamativa conducta indebida: transferirá a la federación nacional FPF el 0,00012 % de su salario anual.

«El mundo ha sabido cuánto cuesta abandonar la selección», escribió A Bola, «pero también hemos sabido qué piensa el mundo del fútbol portugués y de sus normas: “Ridículo”, se podía leer». La frase resumía, en efecto, con acierto las reacciones internacionales.

Y la suspensión que acompaña a la multa tampoco tiene consecuencias en la práctica: Ronaldo no puede jugar con la selección durante 30 días. La sanción tiene efecto retroactivo desde su suspensión provisional, decretada el día después de que abandonara la concentración el 30 de septiembre, por lo que termina todavía en octubre. Portugal no volverá a disputar partidos internacionales hasta noviembre, en la Nations League contra Dinamarca (14 de noviembre) y en Gales (17 de noviembre).

¿Qué hizo Cristiano Ronaldo para ser sancionado?

La sanción se ajusta a lo previsto por la federación para este tipo de infracciones. Ronaldo infringió el artículo 160 del reglamento disciplinario, según informó la FPF. La norma establece inicialmente una suspensión de entre uno y seis meses y, para un jugador profesional, una multa de entre 510 y 1020 euros. Sin embargo, la parte de Ronaldo pudo alegar circunstancias atenuantes, entre ellas el reconocimiento de su conducta indebida, así como su importancia y sus méritos con la selección.

Ronaldo abandonó la concentración del equipo durante el último parón de selecciones. El motivo fue que el seleccionador Jorge Jesus no contó con él en Noruega (2-1) y anunció que también lo dejaría en el banquillo en el siguiente partido contra Dinamarca.

Ronaldo no se limitó a marcharse: también acusó públicamente a Jesus de incumplir su palabra. Al mismo tiempo, reconoció una conducta indebida que no debía quedar sin consecuencias y pidió disculpas a sus compañeros y a los aficionados. Jesus podría volver a convocar a Ronaldo en noviembre y, según informaciones de los medios, tiene previsto hacerlo.

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