Rice: Me conmovió el gesto de Yamal con mi hijo

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El inglés Declan Rice, centrocampista del Arsenal, elogió el comportamiento del español Lamine Yamal, estrella del Barcelona, con su hijo tras el último partido entre Inglaterra y España, que terminó con victoria de esta última (2-3), en el estadio de Wembley, en la Liga de Naciones de la UEFA.

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El estadio Metropolitano se prepara, esta tarde de domingo, para acoger un nuevo partido entre España e Inglaterra en la sexta jornada de la Liga de Naciones de la UEFA.

Pese a no poder jugar por problemas de espalda y en los tendones de la rodilla, el jugador inglés llevó a su hijo al vestuario para conocer a la estrella española tras el primer partido.

El centrocampista inglés comentó, después de la foto que la estrella del Barcelona aceptó hacerse con su hijo tras el último encuentro entre ambas selecciones nacionales: "Fue muy agradable, es algo que aprecio como padre. Sé que tiene un hermano pequeño al que cuida, así que creo que ese gesto es natural en él. De verdad me conmovió ese detalle".

Rice habló de la "obsesión" de su hijo con el extremo del Barcelona en declaraciones recogidas por el diario "Mundo Deportivo": "Le dije que iba a jugar contra él, y no paraba de preguntarme por qué iba a enfrentarme a Lamine".

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Lamine Yamal y Declan Rice solo se han enfrentado una vez a lo largo de sus carreras futbolísticas, y fue en la final de la Eurocopa 2024, que España ganó por 2-1 en Berlín.

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Yamal dio una asistencia a Nico Williams y fue sustituido en el minuto 89, mientras que Rice jugó de titular y disputó el partido completo.

Ambas selecciones se enfrentan hoy de nuevo en el estadio Metropolitano en la sexta jornada de la Liga de Naciones, en un partido decisivo para definir al líder del Grupo 3.

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La selección española llega al partido invicta y con 15 puntos, mientras que la selección inglesa perdió el partido de ida ante "La Roja" en el estadio de Wembley por 3-2 en la jornada inaugural de la fase de grupos.

Los hombres de Thomas Tuchel tienen 12 puntos y necesitan ganar para destronar del liderato al campeón del mundo y de Europa, y así asegurarse la ventaja de jugar en casa y con su afición en los cuartos de final de la Liga de Naciones, mientras que a España le basta con el empate para mantener el liderato.