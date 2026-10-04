El exastro francés Franck Ribéry aprovechó su visita al festival deportivo de Trento, en el norte de Italia, este fin de semana para rememorar su profunda frustración por no haber ganado el Balón de Oro en 2013, pese a su magnífica temporada con el Bayern de Múnich.

El exinternacional francés, de 43 años, todavía sufre por esa frustración, pero se prepara para iniciar una nueva etapa como entrenador.

Es probable que la herida no cicatrice nunca, y así lo reconoce el propio Ribéry, pues el exastro del Bayern de Múnich lleva en el corazón cierta amargura cuando recuerda no haber ganado el Balón de Oro en 2013.

Tras una temporada deslumbrante con el Bayern de Múnich, el exinternacional francés creía que iba a ganar este prestigioso galardón individual, pero terminó en tercer lugar por detrás de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, un resultado que todavía siente injusto, incluso trece años después.

Franck Ribéry declaró, durante su visita al festival deportivo de Trento, en el norte de Italia, en unas declaraciones recogidas por la cadena "RMC Sport": "2013 fue mi año dorado".

Y añadió: "Era el mejor jugador de la Bundesliga y de Europa. Quizá merecía el Balón de Oro. No ganarlo fue doloroso. Fue una decepción. No me cuesta reconocerlo. Fue una temporada mágica, lo gané todo y rendí a un nivel excelente con el Bayern de Múnich y la selección nacional. ¿Qué más podría haber hecho?".

Tras colgar las botas en octubre de 2022, después de una última etapa en el Salernitana, Franck Ribéry se incorporó al cuerpo técnico del club italiano hasta marzo de 2024. Desde entonces ha completado las titulaciones de entrenador y ahora afirma sentirse preparado para iniciar su nueva vida como técnico.

Y prosiguió: "Me di cuenta de que había cambiado de oficio. Para mí, la gestión del equipo, la empatía y la relación con los jugadores serán aspectos de enorme importancia. Eso va por delante de las alineaciones y la táctica. He tenido muchos grandes entrenadores, como Heynckes y Ancelotti, y también Nicola e Iachini; aprendí algo de cada uno de ellos. Me gustaría jugar un fútbol ofensivo. Mi equipo debe recuperar el balón con rapidez y buscar el gol de inmediato. En Europa, soy un gran admirador del Bayern de Múnich dirigido por Kompany".