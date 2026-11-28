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La derrota del Real Madrid ante el Alavés por la mínima en la primera parte no fue la única crisis que vivió el estadio Santiago Bernabéu. José Mourinho protagonizó un tenso enfrentamiento con los árbitros tras estallar en protestas contra las decisiones arbitrales, y estuvo a punto de dejar a su equipo en una situación aún más complicada de no ser por la intervención de sus jugadores y de los miembros del cuerpo técnico, que trataron de alejarlo de las protestas y evitar que viera la tarjeta roja.

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Según informó el diario español «Sport», el técnico portugués sufrió repetidos ataques de ira durante el partido después de que el Alavés se adelantara con un gol de Toni Martínez, y no dejó de protestar las decisiones del árbitro.

Las protestas de Mourinho comenzaron pronto, concretamente en el minuto 21 de la primera parte, cuando se dirigió al cuarto árbitro para quejarse de algunas decisiones. No dejó de salir del área técnica y de mostrar su enfado cada vez que consideraba que el Real Madrid sufría una decisión injusta, hasta que el colegiado César Soto Grado intervino y le mostró la tarjeta amarilla por excederse en sus protestas.

Uno de los momentos de mayor tensión llegó cuando Arda Güler reclamó una falta a su favor tras sufrir una entrada que el árbitro no señaló, algo que enfureció al jugador turco y llevó a Mourinho a protestar con vehemencia contra lo que consideraba una disparidad de criterio arbitral. Los rifirrafes en la banda fueron a más y las protestas del técnico portugués se intensificaron.

Mourinho no aceptó la amonestación y siguió protestando ante el cuarto árbitro mientras Soto Grado observaba su comportamiento. El entrenador parecía expuesto a una segunda amarilla, aunque el colegiado optó por calmar la situación y no mostrarle la segunda amonestación, lo que evitó que el Real Madrid se quedara sin su técnico durante el partido.

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Ante el creciente enfado del entrenador, varios jugadores del Real Madrid y miembros del cuerpo técnico intervinieron para calmar la situación: Militão, junto a varios integrantes del banquillo, trató de alejar a Mourinho de los árbitros y devolverlo. Mourinho recibió la tarjeta amarilla de Soto Grado tras protestar porque no se señaló una falta a favor de Arda Güler, quien a su vez protestó la decisión y gesticuló con la mano en señal de queja por la entrada que sufrió durante un ataque del Alavés, lo que encendió el enfrentamiento en la banda entre las crecientes protestas del técnico portugués.

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El enfado de Mourinho no terminó con la amonestación: siguió protestando y se encaró con el cuarto árbitro por las decisiones arbitrales, lo que elevó la tensión y obligó al cuerpo técnico y a los jugadores del Real Madrid a intervenir con rapidez para evitar que la crisis fuera a más y que el entrenador perdiera el control.

Éder Militão y Antonio Rüdiger intentaron calmar a Mourinho y convencerlo de que volviera al banquillo después de que se lanzara a protestar al árbitro, mientras sus ayudantes y varios jugadores tuvieron que rodearlo para contener su enfado, en una escena que reflejó la tensión que se apoderó del entrenador durante el partido.

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Como Mourinho seguía protestando, los jugadores no se limitaron a intentar llevarlo de vuelta al banquillo: algunos tuvieron que acompañarlo antes de que fuera conducido al vestuario, en un giro llamativo dentro del estadio Santiago Bernabéu y en un ambiente caldeado por las decisiones arbitrales que enfurecieron al cuerpo técnico del Real Madrid.