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Sevilla FC v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Traducido por

Revolución en el once del Barcelona ante el Getafe

Barcelona vs Getafe
Barcelona
Getafe
Primera División
H. Flick
España

Hansi Flick, entrenador del Barcelona, anunció la alineación de su equipo para enfrentarse al Getafe, en la tarde de este sábado, en el estadio Spotify Camp Nou, en la octava jornada de LaLiga.

El diario Mundo Deportivo señaló que Flick desveló de antemano, durante la rueda de prensa, algunas novedades, como el regreso de Joan García a la portería y la participación de Gabriel Jesus como titular por primera vez.

Sin embargo, el técnico alemán sorprendió a todos al realizar un cambio relativamente amplio en el once, pues decidió dejar a Pau Cubarsí y a Pedri en el banquillo.

La alineación del Barcelona fue la siguiente:

Joan García, Koundé, Eric García, Gerard Martín, Espart, Rodri, Gavi, Dani Olmo, Lamine Yamal, Gabriel Jesus, Gordon.

En cuanto a los jugadores que estarán en el banquillo, son Szczesny, Lewakowski, Cancelo, Baldé, Bryan Fariñas, Cubarsí, Fermín López, Pedri, Karim Ademi, Marc Bernal y Hamza Abdelkarim.

Cabe recordar que el Barcelona no cuenta con los servicios de Raphinha, Christensen, Frenkie de Jong y Roony Bardghji.

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