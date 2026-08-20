El traspaso de Tristan Gooijer al Lommel SK amenaza finalmente con no llevarse a cabo, según informa De Telegraaf este jueves por la tarde. Ajax ya ha alcanzado un acuerdo con el club belga por el defensa de 21 años, pero el propio Gooijer parece no llegar a un entendimiento con Lommel.

Así lo informa Mike Verweij este jueves en nombre de De Telegraaf. “Ajax tiene un acuerdo con Lommel. Pero Gooijer y el club parecen no llegar a un entendimiento. El acuerdo está a punto de romperse”, escribe el periodista que sigue la actualidad de Ajax en X.

Un día antes, la salida de Gooijer de Ámsterdam parecía ser solo cuestión de tiempo. Los clubes ya estaban entonces muy avanzados en las negociaciones por un traspaso definitivo, por el que Lommel pagaría aproximadamente medio millón de euros.

Gooijer todavía tiene contrato con Ajax hasta mediados de 2029 y, según De Telegraaf, gana varios cientos de miles de euros al año. Con la salida definitiva del defensa, el director técnico Jordi Cruijff volvería a crear margen en la masa salarial del club de Ámsterdam.

En Lommel, Gooijer podría convertirse en compañero de equipo de Don-Angelo Konadu. El club belga, que forma parte del City Football Group, ya había tomado prestado de Ajax al delantero de 20 años, mientras que Gooijer debería completar su traspaso de forma definitiva.

Ajax trabaja actualmente a contrarreloj para dar salida a jugadores antes de que el club pueda volver a acudir al mercado de fichajes. Mika Godts ya se marchó por 55 millones de euros al Paris Saint-Germain, mientras que NEC paga 2,5 millones de euros, más un máximo de medio millón en bonificaciones, por Ahmetcan Kaplan.

Ko Itakura ya está de camino al Borussia Mönchengladbach, mientras que Josip Sutalo está cerca de una cesión al Lazio. Owen Wijndal y Kasper Dolberg también pueden salir todavía. El margen financiero que se genere con ello quiere utilizarlo Ajax para un defensa central derecho, un centrocampista de contención y refuerzos en ambas bandas.