Revelan el sueldo de Conte en la oferta del Al-Ittihad

El club saudí Al-Ittihad ofrece al entrenador italiano Antonio Conte un salario de 20 millones de euros al año para que dirija al «Al-Amid».

Según «Corriere dello Sport», le ofrecen 20 millones de euros anuales para sustituir al portugués Sergio Conceição, quien ya dejó el cargo.

El técnico, de 56 años, está libre tras rescindir en junio su contrato con el Nápoles, donde ganó la Serie A en su primera temporada y la Supercopa en la segunda.

Conte sigue siendo uno de los candidatos principales para dirigir la selección italiana tras la salida de Gennaro Gattuso, eliminado en la repesca mundialista contra Bosnia y Herzegovina.

Conte y Roberto Mancini, exseleccionador de Italia, son los principales candidatos, aunque el nuevo presidente de la Federación Italiana de Fútbol debe primero nombrar al director técnico antes de decidir el entrenador.

Según el «Corriere dello Sport», dirigir a la azzurra sigue siendo su prioridad.