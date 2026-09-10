El técnico italiano Carlo Ancelotti defendió su decisión de apostar por los jóvenes, en lugar de por los elementos con experiencia, en su nueva convocatoria de la selección de Brasil.

El excapitán de Brasil, Thiago Silva, había cuestionado a principios de esta semana la decisión de Ancelotti de realizar un cambio integral y profundo en la selección brasileña, subrayando que no se debe prescindir de los jugadores solo por su avanzada edad, siempre y cuando sigan siendo capaces de aportar.

Ancelotti eligió a 9 jugadores que ya habían representado a Brasil en el Mundial 2026, y también incluyó a 8 jugadores que nunca habían disputado ningún partido internacional, cuando anunció ayer, miércoles, su lista de 26 jugadores para los amistosos ante Australia e India.

La cadena ESPN publicó la respuesta de Ancelotti, cuando se le preguntó por las declaraciones de Silva, donde dijo: "Hay una cosa segura: el jugador que tiene 34 o 35 años no es el futuro. Ellos son el presente. Si un jugador de esa edad está listo para participar en un gran torneo, estará en la lista de la selección brasileña, pero la prioridad fundamental en este momento debe ser para los jugadores jóvenes".

Y continuó: "Esta es una lista equilibrada, que incluye a jugadores que ya han representado a Brasil en el Mundial. Y eso será importante para la próxima generación".

Carlo Ancelotti cuenta con varios jugadores que nunca han disputado ningún partido internacional en su última lista de la selección de Brasil.

Ancelotti añadió: "Tenemos jugadores jóvenes que poseen la calidad necesaria para representar a la selección durante los próximos años, junto a jugadores que rinden a buen nivel en el Brasileirão".

Ancelotti había dicho, tras la eliminación de su equipo en los octavos de final del Mundial de este año, que dirigiría un nuevo ciclo con la selección brasileña, subrayando la necesidad de talentos jóvenes.

El exentrenador del Real Madrid recalcó la importancia de reconstruir la lista de la selección brasileña de inmediato, con la mirada puesta en el Mundial 2030.

Ancelotti dijo: "Debemos dar prioridad a los jugadores jóvenes que tendrán la edad adecuada para participar en el próximo Mundial o en la Copa América".

Y añadió: "Ahora tenemos tiempo para abordar las cosas con más calma y al ritmo que nos convenga, y evaluar a todos de la forma correcta. La idea es muy clara: introducir una nueva generación de futbolistas. Podemos tomarnos nuestro tiempo y tomar las decisiones correctas de cara al futuro".

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