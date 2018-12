Representante de Montoya pide a Cruz Azul considerar un préstamo

El argentino es uno de los dos futbolistas que puso transferible la directiva Cementera para el 2019.

Walter Montoya no continuará en Cruz Azul para el torneo Clausura 2019. Sin embargo, su situación contractual no es una de las más fáciles debido a lo que le costó al equipo Celeste, cerca de 7 millones de dólares, y porque no muchos clubes en Latinoamérica tienen el dinero para contratarlo.

No obstante, el apoderado del mediocampista, Daniel Luzzi, reveló que ya se puso en contacto con el presidente deportivo, Ricardo Peláez, para considerar una 'opción B'. "Le quedan tres años de contrato en México. Estamos empezando unas tratativas porque no es fácil conseguir una venta. Hay que barajar la posibilidad de que vaya a préstamo", sostuvo en diálogo con La Oral Deportiva.

El agente también reveló que el primero que preguntó por los servicios del Chaque fue Rosario Central, en el que debutó en el 2014, y que busca refuerzos de nombre para disputar la Copa Libertadores 2019.