El Barcelona se prepara para el mercado de fichajes invernal con el objetivo de aprovechar la oportunidad adecuada para incorporar a un nuevo delantero, en caso de que los resultados del equipo y su evolución ofensiva requieran reforzar la línea de ataque, manteniendo un margen dentro de las reglas del fair play financiero y el dinero necesario para cerrar la operación.

Según el diario español "Marca", el mercado de fichajes veraniego se acerca a su fin, ya que cierra el próximo martes, y el Barcelona todavía tiene varias operaciones pendientes tanto en incorporaciones como en salidas. Sin embargo, los responsables ejecutivos y deportivos del club catalán ya trabajan en la próxima etapa, y salvo la salida de nombres muy destacados o un giro inesperado en el caso de Julián Álvarez, no habrá otras incorporaciones importantes.

La dirección del club desea conservar un margen dentro de las reglas del fair play financiero y el dinero necesario para el mercado invernal, previendo la aparición de una buena oportunidad para desarrollar la línea de ataque y potenciar la capacidad goleadora del equipo.

Hansi Flick mostró su gran satisfacción con el rendimiento de sus jugadores en los dos primeros partidos que disputó el equipo en LaLiga española, que terminaron con victorias ante el Elche y el Athletic. El Barcelona marcó 7 goles sin encajar ninguno.

Destaca especialmente el nivel de productividad ofensiva, en un momento en el que el club no ha compensado las salidas de Robert Lewandowski y Ferran Torres, pese a que todos los responsables, tanto técnicos como ejecutivos, consideraban el refuerzo del ataque una prioridad.

Julián Álvarez era el principal y único candidato para reforzar la línea delantera, y lo sigue siendo, pero la negativa del Atlético de Madrid a negociar frustró todos los planes del Barcelona.

Debido a que el conjunto madrileño se mantiene en su postura, junto al destacado rendimiento de los jugadores del Barcelona, Raphinha se apoya en la posición de falso nueve y marca 3 goles, el mismo registro que tiene Fermín López, lo que llevó al Barcelona a detener cualquier movimiento para fichar a un delantero durante el actual mercado de fichajes; o llega Julián Álvarez o no viene ningún otro delantero.

No obstante, el club no descarta fichar a un delantero puro en el mercado de fichajes invernal, en función de la evolución del nivel del equipo durante los próximos meses, en cuanto a goles y lesiones, así como de las opciones disponibles en el mercado de fichajes.

Por este motivo, la entidad catalana no espera cerrar ninguna operación destacada durante los últimos días del actual mercado de fichajes, ya que desea conservar un margen dentro de las reglas del fair play financiero previendo la necesidad de fichar a un delantero de primer nivel en el próximo mercado de fichajes.

En cualquier caso, el club asegura que sus cuentas financieras lo permiten, y en caso de completar una operación destacada, como la salida de Casadó, por la que el club espera obtener entre 25 y 30 millones de euros, o la de Héctor Fort, cuyo valor se ha fijado en unos 15 millones de euros, no se descarta cerrar otra operación si Hansi Flick lo solicita.



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