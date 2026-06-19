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Abdelmawgood Samir

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Renard advierte a los jugadores de Túnez: o ganan mañana o se van a casa

Túnez
Túnez vs Japan
Japan
World Cup
H. Renard
E. Skhiri
Túnez
Japón
México
Francia

Asumió el cargo hace unos días

El seleccionador francés Hervé Renard, al frente de Túnez, rechazó hablar de cualquier resultado que no fuera la victoria ante Japón, este domingo en la segunda jornada del Mundial 2026.

En la rueda de prensa previa, afirmó: «Si no pensamos en ganar mañana, mejor volver a casa». Así reflejó la presión sobre las «Águilas de Cartago» tras perder ante Suecia.

Admitió que podría haber cambios en el once, pero no dio nombres.

Se negó a comentar sobre posibles bajas del rival, pues ve en la cohesión de Japón su mayor fortaleza.

El capitán, Elías Al-Sakhiri, admitió la dificultad de enfrentar a una Japón disciplinada, pero aseguró que sus compañeros darán todo en busca de la victoria.

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Túnez crest
Túnez
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JPN

El centrocampista asumió su error en el encuentro anterior y se mostró dispuesto a resarcirse.

El encuentro del domingo es la última oportunidad de Túnez para reavivar sus opciones de clasificación tras la derrota inicial ante Suecia (1-5).

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