Cómo ver el Remo vs Chapecoense AF con una VPN

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Previa del partido

Serie A - Jornada 35 18 nov 2026 - 18:00

El Remo recibe al Chapecoense AF, ya descendido, en un partido de Serie A con poco en juego para el equipo visitante, pero que sigue siendo importante para un Remo que debe defender su posición.

El Remo ocupa el 19.º puesto de la tabla, hundido en la zona de descenso, y su trayectoria reciente no invita al optimismo. El equipo de Thiago Carpini cayó por 6-1 ante el Palmeiras en su último encuentro y solo ha conseguido una victoria en sus cinco últimos partidos de liga.

El Chapecoense llega en una situación aún peor. El equipo de Lacerda es colista, en el 20.º puesto, y ya está condenado a jugar en Serie B la próxima temporada tras ganar solo cuatro de sus 34 partidos de liga. Su descenso quedó confirmado antes de que comenzara este tramo final y, desde entonces, ha perdido tres de sus cinco últimos encuentros, incluida la derrota por 2-0 ante el Vasco da Gama en su última cita.

El equipo visitante también registró una salida destacada en los días previos a este partido. El exextremo de la Premier League Yannick Bolasie dejó el club de mutuo acuerdo después de que se confirmara su descenso a la segunda categoría. Puso así fin a una etapa de 10 meses en la que disputó 34 partidos y marcó tres goles.

Sin nada en juego en la parte alta y con la presión aumentando en la zona baja, el Remo intentará aprovecharse de un Chapecoense al que apenas le queda por lo que luchar en este tramo final de la temporada.

Sigue leyendo para conocer todos los detalles sobre cómo ver en directo el Remo vs Chapecoense AF.

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