Regreso esperado: ¿llegará De Jong al Clásico?

Frenkie de Jong se acerca a su regreso a los entrenamientos grupales con el Barcelona, ya que se espera que comience a trabajar con los jugadores no internacionales el 5 de octubre, para después incorporarse al grupo que incluye a los internacionales el 8 de octubre.

Con el apretado calendario que aguarda al Barcelona y al equipo de Hansi Flick, que ha empezado la temporada a máxima velocidad, De Jong tendrá que recuperar el ritmo competitivo y adquirir la fuerza física necesaria antes de que el entrenador le dé luz verde para volver a los partidos.

Lee también

El Bayern Múnich compite con el Barcelona por el campeón del Mundial

¿Cuánto tiempo estarán ausentes Mbappé y Konaté con el Real Madrid?

El internacional neerlandés, de 29 años, entra en la fase final del tratamiento conservador que eligió para tratar la rotura del ligamento lateral interno de su rodilla derecha, la lesión que sufrió durante el Mundial.

Pero el regreso a los entrenamientos con sus compañeros, dentro de una semana, no significa que su participación en los partidos esté cerca, sino todo lo contrario, ya que es normal que necesite dos o tres semanas adicionales de preparación antes de que Flick considere que ha llegado el momento adecuado para su regreso, siempre y cuando no aparezcan molestias ni se produzca una recaída.

Además, la sucesión de partidos importantes que tiene por delante el Barcelona no deja mucho margen a De Jong para entrenar durante periodos largos con sus compañeros y a ritmo elevado, algo que podría afectar al momento de su regreso, según el diario catalán "Mundo Deportivo".

Su situación de cara al Clásico

Lo lógico es que De Jong siga trabajando en solitario en el Barcelona antes de comenzar a entrenar con sus compañeros el jueves 15 de octubre, tras el regreso del equipo del enfrentamiento ante el Galatasaray en Estambul, en el marco de la Liga de Campeones de Europa.

El Barça disputará el primer Clásico de esta temporada ante el Real Madrid el domingo 25 de octubre. El cuerpo técnico del conjunto catalán considera que la participación de De Jong antes del duelo ante el conjunto merengue parece difícil, mientras que sí podría ser posible incluir su nombre en la lista del partido, aunque su participación real sigue siendo incierta, salvo que la lesión de algún jugador empuje al entrenador a recurrir a él, según "Mundo Deportivo".

El enfrentamiento ante el Alavés, el 1 de noviembre, parece una fecha más realista para el regreso de De Jong a los partidos, ya que hay una semana completa entre ese encuentro y el partido del Real Madrid, sin ningún otro duelo durante ese periodo, lo que le da al jugador neerlandés la oportunidad de entrenar a diario con sus compañeros, sin viajes ni sesiones de recuperación que puedan cortar su ritmo.



