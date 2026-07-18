La selección francesa encajó cuatro goles en la primera parte del partido por el tercer puesto del Mundial 2026 contra Inglaterra, algo que no le ocurría desde 1968.

Según Stats Foot en «X», no recibía cuatro tantos en un primer tiempo desde 1968, ante Yugoslavia en la fase de clasificación para la Eurocopa.

Además, es la primera vez que les ocurre en un gran torneo.

Además, es la primera vez desde 1930 que Francia termina el primer tiempo cuatro goles abajo, cuando perdía 5-1 contra Bélgica en un amistoso.

Esta cifra refleja las dificultades defensivas que sufrió Francia en el partido, tras encontrarse con una desventaja de cuatro goles antes del descanso, marcados por Declan Rice, Ezri Konsa y Bukayo Saka (dos goles).

Los franceses llegaron a este duelo tras perder contra España en semifinales, mientras que Inglaterra quedó eliminada por Argentina.

Lee también: ¿Tres goles o más?… Kroos a Argentina: «Olvidad el título si eso ocurre»

Lee también: Messi y su noveno Balón de Oro... Solo dos rivales amenazan su dominio

