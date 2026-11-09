Récord histórico: la factura salarial del Real Madrid supera las previsiones

Tras dos temporadas consecutivas sin conquistar ningún título, el Real Madrid realizó enormes inversiones en el pasado mercado de fichajes de verano.

El diario Sport señaló que Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, gastó con generosidad, y al vestuario blanco se incorporaron Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold, Franco Mastantuono, Álvaro Carreras y Álvaro Fresneda.

Estas incorporaciones, junto a la renovación de los contratos de algunos jugadores destacados, como Vinícius Júnior, han provocado un notable aumento en la factura salarial del club blanco.

Según un informe publicado por el sitio especializado 2Playbook, la factura salarial del Real Madrid asciende esta temporada a 707 millones de euros, al contabilizar los salarios de los jugadores y de los cuerpos técnicos.

Esta cifra representa la mayor factura salarial de la historia del club, y además se aproxima al récord registrado a nombre del Paris Saint-Germain.

Este valor representa el 57 % del volumen total de negocio del club blanco y el 50 % de sus ingresos, lo que lo sitúa dentro de los límites y normas que establece la Unión Europea de Fútbol.

De hecho, el Real Madrid prevé lograr unos ingresos de 1.405 millones de euros durante esta temporada, una cifra que también es récord. Los beneficios que prevé la junta directiva, presidida por Florentino Pérez, se estiman en unos 14 millones de euros.

Una parte importante de estos ingresos procede del estadio Bernabéu, del que se espera que aporte al club 420 millones, gracias a los abonos de la afición, la venta de entradas, el museo, las zonas destinadas a personalidades, además de algunos eventos, como el partido de la liga de fútbol americano que se disputó ayer domingo.

Entre las fuentes de ingresos destacan también los réditos obtenidos por la venta de jugadores, que alcanzaron los 155 millones de euros. La mayor parte de este dinero procede de jugadores que ascendieron por las categorías inferiores del club, como Nico Paz, Jacobo Ramón, Víctor Muñoz, Gonzalo García y César Palacios.

El informe del sitio 2Playbook aclara también que 44,4 millones de euros del total de la factura salarial de 707 millones de euros corresponden a los jugadores del cuerpo técnico y a los jugadores del equipo de baloncesto, mientras que el equipo de fútbol femenino asume 8,5 millones de euros.

En este contexto, el equipo femenino registró unas pérdidas de 785.000 euros durante la pasada temporada, mientras que su presupuesto para la temporada actual ha aumentado hasta los 16 millones de euros.

En cuanto al equipo de baloncesto, su presupuesto para la temporada actual ha aumentado hasta los 67 millones de euros. Las pérdidas de esta sección durante la pasada temporada alcanzaron los 33 millones de euros.

Los socios del club blanco tendrán que ratificar todas estas cuentas durante la asamblea general prevista para el próximo sábado.