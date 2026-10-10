¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
FBL-FRA-LIGUE1-PSG-LE MANSAFP
Traducido por

Récord histórico: Hakimi firma un hito en el Paris Saint-Germain

Paris Saint-Germain vs Le Mans
Paris Saint-Germain
Le Mans
Ligue 1
A. Hakimi
Francia
Marruecos

"La noche de Le Mans" coloca a la estrella marroquí en un lugar especial

La estrella marroquí Achraf Hakimi logró un récord histórico tras ser titular ante el Le Mans, este sábado, en el partido de la sexta jornada de la Ligue 1.

Hakimi se convirtió en el lateral extranjero con más participaciones en la historia del club parisino en partidos oficiales, superando al exjugador del equipo, el brasileño Maxwell.



Según los datos de la cuenta Stats du Foot en la plataforma X, las participaciones oficiales de Hakimi con el Paris Saint-Germain alcanzaron esta noche los 215 partidos, rompiendo así el récord que ostentaba Maxwell, quien disputó 214 partidos oficiales con el club parisino.



El Paris Saint-Germain ocupa el sexto puesto en la clasificación de la Ligue 1 con 8 puntos, cosechados en dos victorias y un empate, mientras que ha encajado una derrota.

Durante su trayectoria con el Paris Saint-Germain, que comenzó en el verano de 2021, cuando llegó al equipo francés procedente del Inter de Milán, Achraf Hakimi ha marcado 28 goles, además de dar 44 asistencias, según los datos del sitio Transfermarkt.

Lee también: Cifra sin precedentes: Salah se impone en la historia de la liga turca

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google