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Con su participación ante el FSV Mainz 05, Manuel Neuer se ha convertido en el jugador de mayor edad que ha disputado un partido de Bundesliga con el Bayern de Múnich.

Con 40 años y 225 días, Neuer superó el récord que tenía Bernd Dreher (40 años y 198 días). Dreher jugó para el club muniqués entre 1996 y 2008, con una interrupción, y ejerció entonces de segundo o tercer guardameta. En total, el hoy sexagenario disputó apenas 15 partidos oficiales con el Bayern de Múnich.

En la clasificación de todos los clubes, su participación ante el Mainz sitúa a Neuer en la sexta posición, compartida con Mirko Votava (Werder Bremen). En la Bundesliga solo le superan Edin Dzeko (FC Schalke 04), Claudio Pizarro (Werder Bremen), Toni Schumacher (Borussia Dortmund), Uli Stein (Arminia Bielefeld) y el poseedor del récord, Klaus Fichtel (FC Schalke 04). Fichtel disputó su último partido en 1988, con 43 años y 184 días.

El contrato de Neuer con el Bayern de Múnich termina al final de la temporada y, con toda probabilidad, entonces pondrá fin también a su carrera. Si juega en la última jornada de la Bundesliga, pasaría a la historia de la competición como el sexto jugador de mayor edad, siempre que Dzeko, que le aventaja por poco y sigue en activo, continúe sumando partidos hasta entonces.

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Manuel Neuer se perdió los últimos partidos del Bayern de Múnich por una lesión en el pie

En los últimos meses, Neuer había sufrido varios problemas de salud; el más reciente, una lesión en el pie que le dejó fuera de juego. Tras perderse tres partidos, reapareció el martes en la victoria por 2-0 ante el Atlético de Madrid.

Próximos partidos FCB Bundesliga 14:30 KOE

Ante el Mainz, Neuer disputa su noveno partido de esta temporada. En los otros siete partidos oficiales lo sustituyó Jonas Urbig. El jugador de 23 años está considerado su sucesor designado, tanto en el Bayern de Múnich como, probablemente, en la selección alemana. Neuer se había retirado de esta por segunda vez tras el bochornoso Mundial del verano.