El Manchester United recibió una notificación oficial del comité de árbitros profesionales (Pro Ref), en la que confirma que el gol de la victoria que anotó el noruego Erling Haaland para el Manchester City en el derbi disputado hoy en Old Trafford debería haber sido anulado.

La estrella noruega dio la victoria al Manchester City por 1-0 en el estadio "Old Trafford" tras alojar el balón en la red por el palo más alejado.

Sin embargo, Enzo Fernández, que se encontraba en posición de fuera de juego, se lanzó hacia el balón mientras este se dirigía a Haaland e intentó jugarlo con la cabeza, lo que llamó la atención de Lisandro Martínez y Senne Lammens.

La Premier League comentó sobre este gol a través de su sitio oficial: "Minuto 59: Erling Haaland anota un gol para poner por delante al Manchester City, pero el árbitro asistente levanta su banderín para señalar que el jugador noruego estaba en fuera de juego".

Y añadió: "El videoarbitraje (VAR) revisó la decisión del árbitro de no conceder el gol por fuera de juego, y determinó que Haaland estaba en posición correcta y recomendó conceder el gol".

Y continuó: "El videoarbitraje (VAR) consideró también que, a pesar de que Enzo Fernández se encontraba en posición de fuera de juego, no jugó el balón".

Comunicado del comité de árbitros sobre el gol de Haaland

Pero pocas horas después, elcomité de árbitros profesionales (Pro Ref), presidido por Howard Webb, emitió un comunicado en el que señaló que la intervención de Fernández sí afectó a la defensa del Manchester United y, por tanto, el gol no debería haber sido concedido.

Un portavoz del comité declaró: "Tras el incidente ocurrido en el partido de la Premier League del domingo entre el Manchester United y el Manchester City en Old Trafford, queremos aclarar la cuestión relativa al gol anotado por Erling Haaland".

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Y explicó: "La decisión inicial del árbitro en el campo fue de fuera de juego contra Erling Haaland, lo cual fue revisado mediante el videoarbitraje (VAR) y se comprobó que se encontraba en posición correcta (sin fuera de juego)".

Y agregó: "En la misma jugada, se confirmó que Enzo Fernández no tocó el balón, lo que hace que la cuestión de sancionar el fuera de juego quede a criterio del árbitro; sin embargo, en este caso, el videoarbitraje no percibió el posible impacto de la posición de Fernández, y debería haber recomendado la revisión de la decisión por parte del árbitro del terreno de juego".

Y añadió: "Se ha contactado con el Manchester United esta tarde para reconocer lo que consideramos un error de apreciación, y se llevará a cabo una revisión del incidente".

Cabe recordar que la red española "Archivo VAR", especializada en las situaciones arbitrales, aseguró que la concesión del gol constituye una farsa arbitral.

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