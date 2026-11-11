Compartir Sigue a GOAL en Google

La comisión de incidentes arbitrales clave de la Premier League zanjó la polémica en torno a una de las jugadas arbitrales más destacadas del encuentro entre el Liverpool y el Arsenal, disputado a comienzos de este mes en el estadio de Anfield, y que terminó con victoria del conjunto londinense por un gol a cero.

Anuncios

El comité confirmó que el Liverpool merecía un penalti, después de que su delantero Alexander Isak sufriera un claro agarrón de camiseta por parte del defensa del Arsenal Jurrien Timber, durante el partido que enfrentó a ambos equipos el 1 de noviembre.

La acción ocurrió en el minuto 21, cuando Isak intentó alcanzar de cabeza un centro de Bradley Barcola, pero Timber lo agarró de la camiseta, impidiéndole llegar al balón.

Pese a lo evidente del agarrón en las repeticiones televisivas, el árbitro Andy Madley no señaló penalti, y el árbitro asistente de vídeo Stuart Attwell también respaldó la decisión del colegiado tras revisar la jugada.

Según reveló la cadena británica "BBC", el comité principal de situaciones arbitrales votó por cuatro votos contra uno a favor de señalar penalti para el Liverpool, mientras que las opiniones se dividieron sobre la necesidad de la intervención de la tecnología del vídeo, con 3 votos contra 2, para enviar al árbitro a la pantalla de revisión a un lado del campo.

Anuncios Anuncios

El Arsenal iba por delante con un gol marcado por Kai Havertz en aquel momento, el gol que decidió el resultado del partido a favor de su equipo.

Related Topics

El entrenador del Liverpool: ¡Isak debió tirarse al suelo!

Tras el partido, Andoni Iraola, entrenador del Liverpool, criticó que no se señalara el penalti, señalando que Isak sufrió un claro agarrón de camiseta mientras intentaba llegar al balón.

Anuncios

Iraola dijo: "Hubo un claro agarrón de camiseta. Isak estaba justo delante de ella, preparándose para rematar de cabeza hacia la portería, pero no pudo hacerlo porque lo agarraron de la camiseta".

Y añadió: "Si se hubiera tirado al suelo, el árbitro habría señalado penalti al 100%, y las cosas deberían haber ido de esa manera, pero esto es lo que ocurrió".

Anuncios

Y continuó con ironía: "La próxima vez, los entrenadores deberían pedirle a Alex que se tire al suelo, de lo contrario los árbitros no pitarán nada".

Y concluyó: "La respuesta es que tienes que tirarte al suelo; si no lo haces, no te pitarán penalti".

Anuncios

Otro error arbitral en el partido entre Ipswich y Hull

En el mismo contexto, el comité detectó otro error relacionado con la tecnología del vídeo durante el enfrentamiento entre el Ipswich Town y el Hull City el pasado 31 de octubre.

Anuncios

Confirmó que el Ipswich merecía un penalti después de que Noble Mendy agarrara a Dara O'Shea y le impidiera moverse con normalidad durante uno de los córneres.

El árbitro Peter Bankes no advirtió la infracción, y tampoco intervino el árbitro asistente de vídeo Neil Davies, pese a que el comité consideró que no señalar el penalti fue un error arbitral.

Anuncios

El partido marcaba un empate sin goles en el momento de la acción, antes de que el Ipswich se adelantara posteriormente, y el enfrentamiento terminó con un empate 2-2.