Goal.com
En directo

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Portugal v Congo DR: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

Traducido por

Recompensa a su brillantez: equipo arbitral árabe para el Portugal-Uzbekistán

Portugal vs Uzbekistán
Portugal
Uzbekistán
World Cup
Portugal
Uzbekistán
EE. UU.
Marruecos

El partido será a vida o muerte para ambas selecciones

La FIFA designó un equipo arbitral árabe para el partido Portugal-Uzbekistán del martes, en la segunda jornada del Grupo 11 de la Copa del Mundo 2026.

El árbitro marroquí Jalal Jaid dirigirá el encuentro, asistido por sus compatriotas Zakaria Brinsi y Mostafa Akarkad. El sudafricano Tom Abongil será cuarto árbitro, con Zakheli Siwela como asistente.

Lee también

Primer comentario de Cristiano Ronaldo sobre la polémica por las declaraciones de Neves

Wahbi: El Bayern de Múnich no presiona a Al-Sibari… y Kompany entiende la situación

Este mismo equipo arbitró el Alemania-Curazao de la primera jornada (7-1).

World Cup
Portugal crest
Portugal
POR
Uzbekistán crest
Uzbekistán
UZB

El martes se medirán Portugal y Uzbekistán en Houston, y los “Marineros” buscan recuperarse tras el empate 1-1 con Congo.

Mientras tanto, Uzbekistán busca mantener vivas sus opciones de avanzar tras perder 3-1 con Colombia.

Anuncios