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Tras 12 años esperando a la sombra, Marc-André ter Stegen ha alcanzado por fin la cima con la que soñó toda su vida y se ha convertido en el portero titular de la selección alemana a los 34 años. Sin embargo, la celebración de este momento histórico llegó acompañada de una llamativa confesión de Jürgen Klopp, que desveló un fichaje que habría cambiado por completo la carrera del guardameta alemán.

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Klopp, actual seleccionador de Alemania y exentrenador del Liverpool, aseguró que intentó con todas sus fuerzas incorporar a Ter Stegen al conjunto inglés cuando estaba construyendo su equipo histórico en Anfield, pero el portero acabó prefiriendo marcharse al Barcelona, donde comenzó un largo recorrido en el Camp Nou.

Las declaraciones de Klopp llegaron después de la contundente victoria de Alemania ante los Países Bajos por 5-0, un partido que confirmó que la era de Neuer ha terminado y que la de Ter Stegen ha comenzado oficialmente.

En una entrevista con la cadena alemana «ARD», Klopp afirmó: «Siempre lo he considerado un portero excepcional y quería ficharlo para el Liverpool, pero prefirió el Barcelona, así que no le guardo rencor a nadie».

Ter Stegen vive actualmente un momento excepcional, después de convertirse por fin en el portero titular de la selección alemana tras más de una década entera como suplente de la leyenda Manuel Neuer, guardameta del Bayern de Múnich.

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Aunque disputó cuatro Mundiales a la sombra de Neuer, ya suma 47 partidos internacionales con Alemania y ha demostrado en cada ocasión que merece un papel más importante.

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Klopp destacó de su nuevo portero que reúne «una mezcla de experiencia y solvencia», algo que le ha permitido imponerse por ahora a Alexander Nübel, de 30 años, y a Jonas Urbig, de 23, en la carrera por la portería de la Mannschaft.

Muchos consideran que ser el portero titular en un gran torneo, como la Eurocopa 2028, sería el broche perfecto para la carrera de Ter Stegen y una recompensa por los largos años de espera.

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Su cesión esta temporada al Ajax supuso el punto de inflexión de su carrera, después de perder la titularidad en el Barcelona, club al que llegó en 2014 y cuya portería defendió sin discusión durante una década entera, en la que ganó el Trofeo Ricardo Zamora al mejor portero de LaLiga.

El papel de Ter Stegen en el club catalán se redujo de forma evidente, sobre todo tras el fichaje de Joan García con el objetivo de convertirlo en el nuevo portero titular, a lo que se sumó una serie de lesiones que afectaron a su nivel y a su puesta a punto.

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Aun así, la cesión al Ajax le brindó una oportunidad de oro para recuperar la confianza en sí mismo, volver a primera línea y demostrar que sigue siendo uno de los mejores porteros del mundo.

Ter Stegen tiene contrato en vigor con el Barcelona hasta el 30 de junio de 2028, y le quedará un año cuando termine su actual cesión al Ajax.

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Hace unos días, el guardameta alemán habló sobre su futuro en una entrevista con el diario «Sport Bild», en la que aseguró que no quiere precipitarse a la hora de tomar ninguna decisión: «Todavía estamos en noviembre, así que no puedo prever lo que ocurrirá en verano».

Las palabras de Klopp abren la puerta a una pregunta imposible de ignorar: ¿qué habría pasado si Ter Stegen hubiera aceptado la oferta del Liverpool? ¿Se habría convertido en una leyenda en Anfield y habría ganado la Liga de Campeones con Klopp, en lugar de esperar una década entera a la sombra de Neuer?

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Lo que está claro es que el portero alemán eligió su camino y pagó el precio de la espera, pero ahora recoge los frutos de su paciencia y lidera a su selección hacia una nueva etapa, mientras Klopp lo observa con orgullo, como un entrenador que conoce bien su valía desde que intentó ficharlo hace muchos años.