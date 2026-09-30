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Rebelión inesperada: la verdad sobre la cancelación del partido entre Marruecos y Ghana

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Informes marroquíes han revelado la verdad sobre las noticias que circularon recientemente acerca de la cancelación del partido amistoso que iba a enfrentar a la selección de Marruecos con su homóloga de Ghana.

El sitio marroquí Hesport aseguró que el encuentro fue cancelado, citando a Henry Asante, director de comunicación de la Federación Ghanesa de Fútbol, quien confirmó que habían notificado la decisión a la Federación Marroquí de Fútbol.

Según la misma fuente, la decisión de cancelar se debió a problemas internos en la selección de Ghana relacionados con una rebelión de los jugadores de las Estrellas Negras por sus emolumentos económicos, ya que varios de ellos se negaron a viajar a Marruecos para disputar el partido por este motivo.

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En consecuencia, la Federación Marroquí de Fútbol abrió canales de comunicación rápidos con el fin de conseguir otro amistoso para el equipo del entrenador Mohamed Ouahbi, con el objetivo de mantener el ritmo de la preparación.

En su primera aparición tras el Mundial, la selección de Marruecos venció tanto a Gabón como a Lesoto por el mismo resultado (2-0) en la fase de clasificación para la Copa Africana de Naciones 2027.

Marruecos se preparaba para cerrar el actual parón internacional con un enfrentamiento amistoso ante Ghana, previsto para el próximo domingo.

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