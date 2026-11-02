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Reality FBI tiene noticias jugosas sobre la agitada vida privada de Ruben van Bommel

Ruben van Bommel y Noa Jacobus (Nola en Goede Tijden, Slechte Tijden) han roto, según sugiere Reality FBI este lunes por la mañana en Instagram.

Hace apenas dos semanas, Reality FBI informó de la relación entre Van Bommel y Jacobus. Entonces se vio a ambos de la mano en el centro de Eindhoven.

Jacobus, de 22 años, interpreta a Nola Sanders en Goede Tijden, Slechte Tijden. La joven de Alphen tiene más de 57.000 seguidores en Instagram.

La relación entre ambos parece, por tanto, haber llegado ya a su fin. Van Bommel ha dejado de seguirla. Lo llamativo es que su ex, Maxim Esmee Jansma, ha vuelto a seguirlo. Ella ha publicado una foto de Halloween con el texto «Juega bien tus cartas». La publicación parece dirigida al delantero del PSV.

Guste o no, la vida privada de los futbolistas y sus parejas es el placer inconfesable de muchos aficionados al fútbol. Voetbalzone se centra, por supuesto, en las noticias futbolísticas, pero también presta atención con frecuencia a la vida de las estrellas mucho más allá de las líneas del campo.

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