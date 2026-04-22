Real Madrid y Brasil tendrán más detalles sobre la lesión de Éder Militão

La lesión que sufrió el martes el defensa del Real Madrid Éder Militão no es grave, según el diario brasileño Globo.

El defensa se retiró lesionado justo antes del descanso en el partido liguero contra el Deportivo Alavés.

El defensa se dirigía al área para rematar un centro de Jude Bellingham cuando sintió molestias y tuvo que salir cojeando ligeramente, reemplazado por Antonio Rüdiger.

Su propensión a las lesiones activó las alarmas en Brasil, donde es fijo en la selección de Carlo Ancelotti.

Militão ya estuvo de baja entre diciembre y marzo por una lesión muscular. Otra lesión de este tipo habría acabado con su sueño mundialista, pero, afortunadamente para el defensa central de 28 años, ese escenario de pesadilla no se hará realidad.

En los próximos días se le realizarán más pruebas para definir el plan de recuperación. El Madrid confía en que pueda sumarse a la lucha por el título ante el Barcelona.

El central, que ya sufrió roturas de ligamento cruzado en 2024 y 2025, había jugado todos los partidos desde su regreso de otra lesión muscular a principios de abril.