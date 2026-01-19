Real Madrid vs. Mónaco, Champions League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Real Madrid recibe a Mónaco este martes 20 de enero a las 21:00 horas (tiempo de España) en el estadio Santiago Bernabéu, por la séptima jornada de la fase de liga de la temporada 2025-2026 de la Champions League.

Sigue aquí en directo el Real Madrid vs. Mónaco de la Champions League 2025-26

Los Merengues llegan al compromiso después de perder por marcador de 1-2 a manos de Manchester City en la fecha 6, a pesar del gol de Rodrygo. El equipo dirigido por Álvaro Arbeloa es séptimo en la clasificación con 12 puntos, en riesgo de caer a la zona de repesca con un resultado que no sea un triunfo.

Por su parte, Les Rouge et Blanc vencieron por 1-0 a Galatasary en su más reciente partido en el certamen continental, con anotación de Folarin Balogun. El cuadro a cargo de Sébastien Pocognoli es décimo noveno en la tabla con nueve unidades, aún con aspiraciones de meterse entre los ocho mejores.

Aquí, GOAL te trae todo lo que necesitas saber sobre cómo ver, incluidos los detalles de TV, transmisión y más.

Cómo ver Real Madrid vs Mónaco, Champions League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de M+ Liga de Campeones, M+ Liga de Campeones 4 y LaLiga TV Bar, mientras que en México se podrá seguir por TNT Sports y HBO MAX.

En Sudamérica el duelo será transmitido por ESPN y Disney+. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de TUDN, ViX, UniMás y Paramount+, con ESPN y Disney+ como la opción para Centroamérica.

Cómo ver en cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los partidos con tu servicio de streaming habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al hacer streaming. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de los GOAL sobre las mejores VPN para streaming de deportes.

Hora de inicio del partido Real Madrid vs Mónaco

Liga de Campeones - Champions League Estadio Bernabeu

El partido se disputa este martes 20 de enero a las 21:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Santiago Bernabéu.

México: 14:00 horas

14:00 horas Argentina: 17:00 horas

17:00 horas Estados Unidos:15:00 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y plantillas

Noticias del equipo Real Madrid

Álvaro Arbeloa habló en conferencia de prensa previo al partido sobre diferente temas, principalmente sobre los abucheos que recibió Vinícius Júnior el fin de semana.

"Vini, lo que quiere y lo que yo espero y deseo es el apoyo del Bernabéu a todos sus jugadores y sobre todo, a Vinicius. Lleva muchos años escribiendo su historia. Nos ha dado dos Champions mágicas. Y necesita al Bernabéu para dar su mejor versión. Tiene un corazón enorme y es muy emocional. Su fútbol también lo es. Como entrenador, me encantaría un Bernabéu al lado de Vinicius y todos los jugadores", expresó el técnico español.

Noticias del equipo Mónaco

Les Rouge et Blanc se encuentran en mal momento en la Ligue 1, donde acumulan cuatro derrotas consecutivas y ahora ocupan la novena posición, a ocho de distancia de los puestos de clasificación para competiciones europeas.

Forma

Historial de enfrentamientos directos

RMA Últimos partidos ASM 1 Victoria 0 Empates 1 Victoria Mónaco 3 - 1 Real Madrid

Real Madrid 4 - 2 Mónaco 5 Goles marcados 5 Partidos de más de 2.5 goles 2/2 Ambos equipos anotaron 2/2

Clasificaciones

Enlaces útiles