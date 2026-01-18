Arbeloa también habló sobre los abucheos dirigidos a sus jugadores después de la victoria del sábado. Dijo: "No tuvimos una buena semana y los aficionados tienen todo el derecho a mostrar su insatisfacción con los jugadores, con el equipo y conmigo en primer lugar. Es mi primer partido como entrenador del Real Madrid aquí en el estadio y lo que hice como jugador es cosa del pasado y ya me mostraron su afecto cuando era jugador. Ahora tengo que ganármelo como entrenador. Esos silbidos fueron para todos, y para mí en primer lugar porque soy el responsable, el líder de este equipo, y el culpable cuando las cosas van mal. Siempre he tenido mucho respeto por el Bernabéu. Me han abucheado mucho también, y creo que una de las razones por las que este club es tan grande es por lo exigente que es nuestra afición.

"Sé de dónde vienen los abucheos y sé de dónde vienen las campañas. No son de personas que no les gusta Florentino. Son de personas que no les gusta el Real Madrid. No me van a engañar. Sé de dónde viene todo esto y me considero afortunado de tener un presidente que es la persona más importante, junto a Santiago Bernabéu, en la historia de este club. Siete Copas de Europa y creo que más de 60 títulos entre los equipos de fútbol y baloncesto. Todos los aficionados del Madrid son conscientes de lo afortunados que somos de tenerlo como presidente, de lo que ha hecho por el club y de dónde vienen los abucheos y por qué."