Brahim Diaz Morocco AFCON Real Madrid GFX 16:9Getty/GOAL
Mark Doyle

Brahim Díaz ha demostrado su clase en la AFCON - ahora el delantero estrella de Marruecos merece un papel más importante en el Real Madrid

Antes de dirigirse a representar a Marruecos en la Copa Africana de Naciones, Brahim Díaz agradeció a los aficionados del Real Madrid por todo su apoyo en 2025 antes de añadir: "Nos vemos el próximo año, llenos de emoción". Sin embargo, el jugador y los seguidores de su club están experimentando inicios completamente opuestos en 2026. Mientras Brahim rebosa de alegría después de que Marruecos venciera a Nigeria en los penales el miércoles, quedando a solo una victoria de terminar con la espera de 50 años del país por su segundo título de la AFCON, los madridistas estaban explotando de rabia después de ver a su equipo sufrir una segunda derrota desmoralizante en cinco días.

Lo que suceda después en el Real tras la humillante salida de la Copa del Rey en Albacete es una incógnita, dado que su nuevo entrenador novato, Alvaro Arbeloa, indudablemente parece estar mucho menos preparado que el estimado predecesor Xabi Alonso para restaurar el orden en el Bernabéu, lo que significa que es muy difícil predecir qué depara el futuro a largo plazo para Brahim, o para cualquier otra persona en el club, en ese caso. 

Sin embargo, ahora está claro por sus actuaciones en la AFCON que si Brahim no consigue el tiempo de juego que merece en España, debería moverse a otro lugar. Habiendo sido marginado en Madrid, Brahim se ha deleitado en su papel como el hombre principal de Marruecos y, el domingo en Rabat, un jugador que una vez fue considerado para convertirse en una leyenda con La Roja podría convertirse en el orgullo de los Leones del Atlas...

  • FBL-ENG-LCUP-MAN CITY-FULHAMAFP

    Molestar a Pep

    Después de que Brahim ayudara a Marruecos a vencer a Camerún en los cuartos de final con su quinto gol en cinco participaciones en la AFCON, el entrenador Walid Regragui afirmó, "Brahim puede ser el mejor jugador del mundo si quiere serlo."

    Si eso suena hiperbólico para el resto de nosotros, no lo sería para aquellos que trabajaron con el joven de 26 años en su juventud. Brahim era un verdadero prodigio del fútbol, y Pep Guardiola estaba tan interesado en fichar al 'Messi de Málaga' durante su tiempo al mando del Barcelona que le dio a Brahim un recorrido guiado por el Camp Nou junto al propio Lionel Messi.

    Por supuesto, Brahim, de 16 años, terminó uniéndose al Manchester City, pero Guardiola aún pudo darle su debut profesional en un partido de la Copa de la Liga contra el Swansea City en septiembre de 2016. El catalán estaba, por tanto, devastado cuando el City se vio obligado a vender a Brahim al Madrid en enero de 2019 porque el centrocampista ofensivo se negaba a extender un contrato que tenía menos de seis meses para finalizar.

    "Por supuesto, ir al Real Madrid no es un mal paso," Guardiola dijo en ese momento, antes de añadir de manera significativa, "Espero que pueda conseguir los minutos que no tuvo en el último período por muchas razones..."

  • Deportivo Alaves v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Falta de minutos en Madrid

    El escepticismo apenas disimulado de Guardiola demostró estar muy bien fundamentado, ya que Brahim vio mucha menos acción en el primer equipo de lo que esperaba durante sus dos primeras temporadas en el Bernabéu. Regresar al Real después de mostrar un crecimiento constante pero significativo durante un período de préstamo de tres años en el AC Milan también parecía una decisión mal aconsejada incluso en ese momento, y así fue.

    Brahim subrayó su mejora con 12 goles en todas las competiciones durante una primera temporada decente bajo Carlo Ancelotti, pero nunca fue más que un suplente muy útil, y su papel solo se redujo aún más tras el nombramiento de Alonso el verano pasado. Brahim fue titular solo tres veces en La Liga antes de irse a cumplir con sus compromisos internacionales, y solo una vez en la Liga de Campeones.

    Sin embargo, si mudarse a Madrid fue un error, cambiar España por Marruecos fue una jugada maestra.

  • FBL-FRIENDLY-MAR-ANGAFP

    Cambio de opinión

    Cuando Brahim debutó con España en junio de 2021, anotó lo que parecía ser el primero de muchos goles para la tierra de su nacimiento. Sin embargo, nunca volvería a jugar para La Roja. Luis de la Fuente, quien también había entrenado a Brahim a nivel juvenil, nunca descartó volver a llamar al delantero. Pero, al final, Brahim se cansó de esperar y, en marzo de 2024, decidió declararse por Marruecos, que había hecho un esfuerzo concertado para convencerlo de que jugara para ellos.

    De hecho, la Real Federación Marroquí de Fútbol (FRMF), e incluso algunos políticos locales, habían estado tratando de convencer a Brahim para que representara a la nación de su padre desde que era un adolescente, mientras Regragui lo visitó en persona cinco veces durante la temporada 2023-24. Por lo tanto, el cambio no fue una sorpresa.

    "Me siento 100% español y 100% marroquí," Brahim explicó en una entrevista con Cadena SER. "Crecí en España pero tengo raíces marroquíes. El cariño que me han mostrado España y Marruecos es inmenso; son dos países maravillosos.

    "Siempre decido con el corazón, y así fue esta vez también. Soy un chico sencillo con sueños. Tenía que elegir entre dos países que amo. Marruecos me dio esta oportunidad, y estoy muy agradecido. No estaba pensando en si Luis De La Fuente me llamaría o no cuando tomé esta decisión. El afecto y el proyecto que me han mostrado en Marruecos me parecen muy buenos.

    "En este momento, no sé qué más decirte, pero puedo decir que estoy 100% convencido de mi decisión, así que no tiene sentido pensar en qué habría pasado si... Nada iba a cambiar. Estoy en paz, he elegido, y no hay necesidad de insistir en ello. Tomas una decisión y no miras atrás."

    Y ha sido fiel a su palabra.

  • 'Me siento como en casa'

    El árabe de Brahim puede que no sea tan bueno como su español, o incluso su inglés, pero no tuvo problemas para integrarse en su nuevo equipo nacional. Achraf Hakimi, el capitán de Marruecos nacido en Madrid, fue clave en ese sentido.

    "Dimos la bienvenida a Brahim como a un hermano," dijo el lateral derecho del Paris Saint-Germain, y es revelador que Brahim haya mencionado repetidamente a Los Leones del Atlas como una gran "familia" en los últimos años.

    "Me siento en casa," dijo después del partido inaugural de Marruecos en la AFCON contra Comoras. "Me siento realmente bien y sé que la gente me ama. Quiero dar lo mejor de mí al representar a Marruecos porque no estaría aquí sin ellos."

    Y, al mismo tiempo, Marruecos no estaría donde está hoy sin Brahim.

  • 'No esperaba que estuviera a este nivel'

    Brahim fue el máximo goleador en la clasificación de la AFCON, anotando siete goles en solo cuatro partidos, y ha logrado mantener su fantástica forma en las finales a pesar de que pasó la mayor parte de la primera mitad de la temporada 2025-26 en el banquillo del Bernabéu.

    "Francamente, no esperaba que estuviera a este nivel," admitió el excentrocampista de Marruecos Mustapha El Haddaoui después del gol de la victoria de Brahim contra Tanzania en los octavos de final. "En el Real Madrid, su tiempo de juego ha sido muy limitado y esa falta de ritmo puede ser un obstáculo. Pero no para él. No parece estar luchando físicamente, incluso si el entrenador lo preserva sacándolo antes del final del partido. En cada juego, aporta algo."

    Esa tampoco es una exageración. Brahim ha anotado el gol inicial o único de Marruecos en cuatro de sus seis apariciones en la AFCON hasta ahora. Tampoco es una coincidencia que cuando no logró marcar por primera vez, Marruecos tampoco lo hizo, en la semifinal sin goles contra Nigeria que los anfitriones ganaron en penales gracias a las habilidades para detener tiros de Yassine Bounou.

    Como resultado, existe cierta preocupación al entrar en el enfrentamiento del domingo con Senegal de que Marruecos se haya vuelto demasiado dependiente de su hijo adoptivo. Regragui no se preocupa, sin embargo: "Si dependemos demasiado de Brahim y él trae la AFCON a casa, entonces seré el hombre más feliz de Marruecos." Brahim no estaría muy atrás, sin embargo.

  • 'Factor X'

    La AFCON ya ha sido un triunfo personal para un jugador que ha pasado gran parte de su carrera buscando el camino más rápido hacia la fama, solo para finalmente encontrarlo en el lugar más inesperado.

    Mientras que el recientemente coronado Futbolista Africano del Año Hakimi sigue siendo el líder indiscutible de Los Leones del Atlas y el hombre que todos los marroquíes quieren ver levantar el trofeo de la AFCON en Rabat, Brahim se ha convertido literalmente en el ícono del torneo. Como dice Regragui, su nuevo número 10 tiene "ese factor X" - por eso tiene a familiares, amigos e incluso a miembros de la familia real marroquí cantando y bailando en las gradas.

     Pero no se trata solo de momentos mágicos. Lo que más ha complacido a Regragui sobre Brahim es el "cambio de mentalidad".

    "Lo que hizo contra Camerún fue correr, luchar y mantener la posesión," explicó el entrenador. "Al hacer eso, envió un mensaje a sus compañeros y es muy importante para la moral del equipo cuando ves a tu mejor jugador trabajando tan duro."

    "Ahora," añadió Regragui, "él entiende lo que significa tener sangre marroquí."

    Si Brahim ahora se convierte en el mejor jugador del mundo con el Madrid, está por verse. Pero lo que está fuera de duda es que Marruecos ya lo ha convertido en uno mejor.

