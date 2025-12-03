Real Betis vs. FC Barcelona, LaLiga: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

El Real Betis recibe al FC Barcelona este sábado 6 de diciembre a las 18:30 horas, tiempo de España, en el Estadio de La Cartuja como parte de la jornada 15 de LaLiga temporada 2025-26.

Sigue aquí en directo el partido Real Betis vs. FC Barcelona de LaLiga 2025-26

El conjunto bético ha tenido un buen inicio de temporada y de momento, se ubican en la quinta posición del fútbol español con 24 puntos y esperan poder sorprender al actual campeón de España para acercarse al top 4 de la clasificación general, la cual es zona de Champions League.

Por su parte, los Blaugrana vienen de conseguir una victoria vital el pasado miércoles en la cancha del Camp Nou en un partido adelantado ante el Atlético de Madrid, por lo que tienen la mira puesta en volver a sumar las tres unidades para mantenerse por una jornada más, como líderes en solitario de la competencia.

A pocas fechas de que termine la primera vuelta de la temporada en España, la lucha por la parte alta cada vez está más cerrada y el cierre de año promete entregarnos muchas emociones.

En GOAL te traemos toda la información sobre dónde ver la transmisión de este partido de LaLiga:

Cómo ver Real Betis vs FC Barcelona, LaLiga 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONA CANAL O STREAMING España M+ LaLiga, M+ LaLiga 3, M+ LaLiga HDR, Movistar Plus+, LaLiga TV Bar Sudamérica Disney+ Premium México Sky Sports Estados Unidos ESPN Deportes, ESPN App, Fubo Sports

El partido estará disponible en España a través de M+ LaLiga, M+ LaLiga 3, M+ LaLiga HDR, Movistar Plus+, y LaLiga TV Bar, mientras que en México se podrá seguir por Sky Sports.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Disney+ Premium. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de ESPN Deportes, ESPN App y Fubo Sports.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Hora de inicio de Real Betis vs FC Barcelona

Primera División - Primera División Estadio de La Cartuja

El partido se disputa este sábado 6 de diciembre a las 18:30 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio La Cartuja.

México:11:30 horas

Argentina: 14:30 horas

14:30 horas Estados Unidos:12:30 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y escuadras

Real Betis contra Barcelona alineaciones probables Alineación probable Suplentes Manager M. Pellegrini Alineación probable Suplentes Manager H. Flick

Noticias del Real Betis

El Betis se encuentra adaptándose aún a su nueva casa temporal: El Estadio de La Cartuja. Los 'Béticos' se han mudado a este escenario debido a que se está modernizando el Estadio Benito Villamarín, el cual ya se encuentra en obras desde el pasado verano.

Se estima que la remodelación del Benito Villamarín costará al rededor de 160 millones de euros y los trabajos para aumentar la capacidad del inmueble y modernizarlo podrían tardar hasta dos años.

Los 'Albiverdes' llegan a este compromiso con bajas significativas de elementos claves como Isco Alarcón, Giovani Lo Celso y Héctor Bellerin, lo que hace que la tarea de Manuel Pellegrini para armar su once inicial sea más complicada en un punto clave de la temporada, con forme se acerca el final de la primera vuelta.

Noticias del FC Barcelona

Los Blaugranas ya se han apoderado del liderato de LaLiga tras los deslices del Real Madrid; sin embargo, Hansi Flick deberá echar mano de su banca para este compromiso debido a las lesiones de Dani Olmo y Pedri a media semana, además de que Ronald Araújo está indispuesto para tener acción por cuestiones personales.

Las ausencias de estos tres futbolistas se suman a las de Gavi, Marc-André Ter Stege, Fermín López y Frankie de Jong, lo cual supone un gran problema para el Barça, debido a que tienen un calendario bastante saturado por delante, con compromisos también de la UEFA Champions League y de la Supercopa de España

Cómo llegan al partido

Historial de Enfrentamientos Directos

Clasificación

