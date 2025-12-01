Getty/GOAL
'No quiero ser Lionel Messi' - Lamine Yamal insiste en seguir su propio camino en el Barcelona
Al estilo de Messi: Lamine Yamal sigue un camino profesional similar
Yamal irrumpió en la escena profesional con apenas 15 años, haciendo imposible que el Barcelona retuviera su talento excepcional. Desde entonces, ha reescrito los libros de récords, consolidándose como internacional español y ganador tanto de LaLiga como de la Eurocopa.
Además, ha recibido el Trofeo Kopa y el premio Golden Boy, y terminó en segundo lugar en la votación del Balón de Oro 2025. Se espera que pronto conquiste su propio Balón de Oro, comenzando así la carrera para alcanzar la histórica cifra de ocho galardones de Messi.
Lamine Yamal toma inspiración de Messi para evolucionar su juego
Sin embargo, Yamal es categórico en que no buscará imitar a ningún grande del Barça. En declaraciones a CBS, afirmó: "Creo que Lionel Messi es el mejor futbolista de todos los tiempos, pero él también sabe que soy un buen jugador. Habrá respeto mutuo si jugamos el uno contra el otro. Sabe que no estoy tratando de ser él, de jugar como él, ni de usar el 10 como él. Quiero seguir mi propio camino."
Aunque no pretende emular a Messi, Yamal admite que se inspira en el máximo goleador histórico del Barcelona y en el jugador más laureado del club. Añadió: "Cuando era niño, solía estudiar los pases de Messi. Otros jugadores hacían buenos pases, pero los de Messi eran prácticamente goles. Siempre pensé que pasar era más interesante que driblar. Son un poco más inteligentes. Es raro, porque de niño nunca fui realmente un regateador. Era más bien un goleador y corría mucho."
Planes futuros: Lamine Yamal y sus aspiraciones en el fútbol
Yamal ahora presume de la habilidad para deslizarse con facilidad entre las defensas, muy al estilo de Messi. El futuro parece prometedor, pero el joven talento insiste en que no se dejará llevar por la fama.
Hablando de sus planes a futuro, comentó: "No tengo ninguna expectativa. Solo pienso en jugar, no en fijar objetivos. Creo que las expectativas, al final, son negativas; cuando las cumples, puedes sentir que no queda nada por lograr, y cuando no las alcanzas, llega la frustración. Jugar al fútbol es lo único que me hace olvidar todo lo demás. Podría tener el mayor problema, pero si tengo un partido, eso es lo único en lo que pienso."
El tiempo todavía está de su lado para romper muchos más récords, pero Yamal da poca importancia a los logros individuales. La joven promesa añadió: "Mi objetivo no es romper todos los récords, marcar millones de goles o jugar un millón de partidos. Soy un deportista que quiere disfrutar. Espero que los niños quieran ser como yo. Al final, lo que importa es que la gente disfrute y que el fútbol ofrezca un poco de espectáculo."
Mentalidad de élite: La forma en que Lamine Yamal vive el fútbol
Yamal sigue levantando al público de sus asientos, demostrando que pertenece al mismo molde que Messi. Ambos disfrutan enfrentar a los oponentes, sin miedo a asumir riesgos y hacer que las cosas sucedan.
Sobre su mentalidad en el campo, Yamal comentó: "Si veo a tres jugadores delante de mí, los enfrento. Tengo un gran sentido de autoconfianza, y ese es mi estilo de juego. Aunque me quiten el balón, eso pasa. Sería un jugador muy diferente si me detuviera cada vez que viera dos o tres jugadores."
Hasta ahora, Yamal ha registrado siete goles y siete asistencias para el Barcelona en 14 partidos esta temporada. Su contribución ha ayudado al equipo a liderar LaLiga, un punto por delante de sus rivales del Clásico, el Real Madrid, y está ansioso por intentar alcanzar la gloria en el Mundial con España en 2026.
