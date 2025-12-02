Advierten que comparar a Lamine Yamal con Lionel Messi solo le suma presión innecesaria

Yamal puede apoyarse en quienes lo rodean en el Camp Nou, incluido el internacional inglés Marcus Rashford, uno de los jugadores que hoy pueden ayudar a asumir la responsabilidad de generar goles y asistencias. El atacante ha dejado buenas sensaciones durante su préstamo desde el Manchester United, aunque aún está por verse si el Barcelona activará la opción de compra.

Mendieta comentó sobre el delantero de 28 años: “Marcus Rashford ha estado excelente. Ha sido fantástico para el equipo: siete asistencias y, creo, tres goles. Pero lo más importante es que aporta muchísimo al colectivo. Su continuidad dependerá de la situación financiera del club. Con el nivel que está mostrando, interés seguro tendrá, pero todo dependerá de dónde esté el Barça económicamente y de lo que Rashford quiera para su contrato, hasta dónde esté dispuesto a negociar, porque sabemos que el club no puede pagar ciertos salarios. Deportivamente, encaja al 100%. La pregunta es si ambas partes podrán llegar a un acuerdo económico”.

Mendieta añadió: “Es triste decirlo, pero la lesión de Raphinha ha ayudado. Si él estuviera disponible, seguramente se alternarían y habría más rotación. Pero su ausencia le ha permitido a Rashford jugar con regularidad, y eso le ha ayudado a asentarse. Además, estar lejos de Inglaterra y de la Premier League le ha venido bien, porque siempre estaba en el centro de atención, y no siempre por las razones correctas.

“Creo que está disfrutando de su vida en Barcelona. Le encanta poder ir a un restaurante sin que la gente lo moleste, pasear por la playa, vivir con tranquilidad. Todo eso le ha ayudado a adaptarse. El estilo de juego también le beneficia: no necesita correr tanto como creía antes, y ahora se trata más de táctica, de elegir mejor cuándo desmarcarse, cuándo dar un pase, un centro o participar en una acción decisiva. Todos estos factores están contribuyendo a que sea el jugador que quiere ser, y la afición lo está disfrutando.”