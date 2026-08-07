Reacción sorprendente de Mourinho: ¿cómo afronta el Real Madrid el fracaso del fichaje de Rodri?

El Real Madrid recibió un duro golpe en el mercado de fichajes estival, después de que el español Rodri, estrella del Manchester City, tomara la decisión de fichar por el Barcelona, prefiriendo al club catalán frente al conjunto blanco, pese a las avanzadas negociaciones que unieron a ambas partes durante las últimas semanas.

Rodri, de 30 años, fue el centro de una fuerte pugna entre el Real Madrid y el Barcelona, además de la posibilidad de continuar en el Manchester City, todo ello tras su brillante actuación con la selección de España, su título en el Mundial 2026 y la obtención del premio al mejor jugador del torneo.

El jugador estuvo cerca de fichar por el Real Madrid, después de entrar en negociaciones por un contrato de cuatro años, antes de que el rumbo de la operación cambiara de forma sorpresiva tras la irrupción con fuerza del Barcelona, donde Hansi Flick y varios jugadores españoles del equipo catalán desempeñaron un papel en convencerle de sumarse al proyecto del club.

Según los informes, Rodri ya alcanzó un acuerdo con el Barcelona, por lo que el club catalán está obligado ahora a negociar con el Manchester City, que anteriormente fijó el valor de su jugador en unos 80 millones de euros.

Informes de prensa españoles apuntan a que el Barcelona se prepara para presentar una oferta inicial de 60 millones de euros, repartidos entre 45 millones fijos y 15 millones en incentivos y variables, después de que el club decidiera destinar el dinero que estaba en principio reservado para el fichaje de un defensa a reforzar el centro del campo, especialmente ante la ausencia de Frenkie de Jong por lesión.

El Real Madrid respeta la decisión de Rodri

A pesar de la importancia de la operación para el Real Madrid, el club blanco decidió afrontar la decisión de Rodri con tranquilidad, sin entrar en un nuevo enfrentamiento con el jugador.

Según recogió la cadena francesa "Foot Mercato" del diario español "As", los responsables del Real Madrid eran conscientes de que cerrar la operación requería el convencimiento total del jugador para fichar por el club, algo que los responsables de "Valdebebas" no percibieron durante las negociaciones.

El diario explicó que el Real Madrid comprendió las razones de Rodri y respetó su decisión, e incluso le deseó suerte en el paso que había elegido, sin considerar lo ocurrido como una crisis dentro del club.

Mourinho no quiere un sustituto

"As" señaló que el entrenador José Mourinho estaba permanentemente al tanto de la evolución del asunto, y considera que la actual plantilla del Real Madrid cuenta con soluciones capaces de ocupar la posición de centrocampista, lo que refuerza la tendencia del club a no moverse para fichar a un sustituto directo de Rodri.

Según el diario "El Mundo" también, el Real Madrid no tiene intención de entrar en el mercado de fichajes en busca de un nuevo centrocampista tras el fracaso de la operación Rodri.

El diario explicó que los responsables del club consideran que la decisión del jugador fue personal ante todo, y que deben aceptarla, señalando que la dirección del Real Madrid presentó una oferta que calificó de "muy buena", con un deseo real de ficharle, pero la operación finalmente no se completó.

Añadió que Mourinho está satisfecho con las opciones que existen actualmente en el equipo, por lo que no hay intención de fichar a otro jugador en la posición de Rodri durante el periodo actual.

Por otra parte, el agente del jugador quiso elogiar la forma en que el Real Madrid y su presidente, Florentino Pérez, manejaron las negociaciones, asegurando que el club blanco mantuvo una relación profesional y destacada durante todo el periodo de negociaciones.

Enfado de la afición en Madrid

Mientras el Real Madrid afrontaba con tranquilidad la decisión de Rodri, no ocurrió lo mismo con la afición del club, que mostró su enfado por el fichaje del jugador por el eterno rival, el Barcelona.

El diario "Marca" aseguró que un amplio sector de la afición del Real Madrid veía en Rodri la opción ideal para reforzar el centro del campo, tanto en el plano deportivo como en el económico, especialmente tras la obtención del premio al mejor jugador del Mundial.

El diario señaló que las cuentas del Real Madrid en las redes sociales registraron una oleada de comentarios de aficionados que reclamaban el fichaje del jugador, y las imágenes de Rodri se difundieron ampliamente, mientras que el lema "Fichad a Rodri" se convirtió en una demanda popular extendida.