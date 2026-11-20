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RB Leipzig vs. VfL Wolfsburg: hora del partido

Bundesliga - Jornada 11 22 nov 2026 - 10:00

El RB Leipzig se enfrenta al VfL Wolfsburg en la Bundesliga femenina Google Pixel. El partido corresponde a la jornada 11 y enfrenta a dos equipos en situaciones muy distintas en la clasificación.

La temporada del RB Leipzig está siendo decepcionante hasta ahora. Las sajonas ocupan el décimo puesto y atraviesan un claro bache de forma: han perdido cuatro de sus últimos cinco partidos oficiales, incluida una contundente derrota por 1-5 ante el Eintracht Frankfurt el pasado fin de semana.

El VfL Wolfsburg, en cambio, llega en buena forma. Las representantes de Baja Sajonia son segundas en la tabla y han ganado cuatro de sus últimos cinco partidos. No obstante, cayeron por 1-4 ante el Bayern de Múnich en el más reciente y ahora buscarán resarcirse.

El historial de enfrentamientos directos es claro: el Wolfsburg ha ganado los cuatro duelos anteriores de Bundesliga contra el Leipzig, el último de ellos por 3-2 en mayo de 2026.

Quienes quieran seguir el partido en directo encontrarán a continuación toda la información sobre su emisión.

La actualidad de la semana: ¿cómo les ha ido al RB Leipzig y al VfL Wolfsburg?

El RB Leipzig llega a este partido con un balance flojo: solo ha conseguido una victoria en sus últimos cinco encuentros oficiales, frente a cuatro derrotas. En el más reciente sufrió una contundente derrota por 1-5 ante el Eintracht Frankfurt. El Leipzig también perdió por 1-5 contra el Bayern de Múnich. Su única victoria fue el 0-3 a domicilio frente al Friburgo.

El VfL Wolfsburg, en cambio, presenta un estado de forma mucho mejor: suma cuatro victorias en sus últimos cinco partidos. Entre otros resultados, las jugadoras del Wolfsburg ganaron por 3-1 al Eintracht Frankfurt y por 3-0 al 1. FC Colonia en la Bundesliga. Solo perdieron el duelo entre equipos de la parte alta de la tabla contra el Bayern de Múnich, por 1-4. En la Copa de Alemania femenina, el Wolfsburg venció por 8-0 al TSG 1899 Hoffenheim.

RB Leipzig vs. VfL Wolfsburg: alineaciones

RB Leipzig vs. VfL Wolfsburg: estado de forma

RB Leipzig vs. VfL Wolfsburg: historial de enfrentamientos directos

RB Leipzig vs. VfL Wolfsburg: las clasificaciones