Rayane Bounida da una señal al Ajax sobre su futuro en el club

Rayane Bounida no descarta ampliar en el futuro su contrato con el Ajax, vigente hasta mediados de 2028. El centrocampista ofensivo también habla de cómo puede utilizarlo el entrenador Míchel Sánchez.

Bounida ya sabe que Míchel no lo ve como extremo derecho. Para el jugador del Ajax, eso no supone un problema. «Lo más importante es jugar. Ya sea por la derecha, por el centro o por la izquierda. Solo quiero jugar al fútbol y lo haré donde el entrenador me necesite», afirma en el Ajax Life Podcast.

Según Bounida, el aumento de la competencia en la plantilla del Ajax no tiene por qué ser perjudicial. «Ahora hay varios jugadores en tu posición, pero la competencia es buena. Estás en el Ajax, el club más grande de Países Bajos. Depende de ti demostrar que eres el mejor».

Bounida ha aprendido mucho durante su reciente periodo de recuperación. «Nunca había sufrido una lesión importante, así que fue difícil mentalmente. Pero, por suerte, tenía a muchas personas a mi alrededor que me ayudaron. Ahora soy un poco más fuerte mentalmente y estoy de nuevo casi en plena forma».

El centrocampista también habla en el pódcast de su futuro en el Ajax. En febrero recibió una propuesta para ampliar su contrato, vigente hasta mediados de 2028 y con una opción por un año más. Sin embargo, la lesión retrasó las conversaciones entre el club y el jugador.

«Creo que hay que esperar un poco. He estado mucho tiempo fuera, así que es comprensible. Tengo que volver a estar en forma, jugar y demostrar lo que valgo. Estoy abierto a ello, así que ya veremos», señala Bounida.

Bounida volvió a una convocatoria del Ajax en septiembre. Hasta ahora, solo ha jugado como suplente ante el FC Groningen, al que el Ajax derrotó por 2-5. En los demás partidos permaneció los 90 minutos en el banquillo.