Raúl Jiménez quiere ser entrenador cuando se retire

El delantero mexicano confesó que quiere estar ligado al balompié cuando cuelgue los botines.

A sus 28 años, Raúl Jiménez vive el mejor momento de su carrera futbolística. Llegar al fue la mejor decisión posible, consolidándose en solo dos temporadas como uno de los mejores elementos de la Premier League.

La maleta de Raúl Alonso ya está llena de experiencias, pudiendo presumir haber militado en , e . El retiro aún parece lejano, pero el delantero mexicano confesó cuál quiere que sea el próximo paso cuando se retire de los terrenos de juego.

“En 10 años tendré 39, no sé, me veo retirado de las canchas, espero durar lo más que pueda. He sido un jugador de pocas lesiones, espero seguir durante muchos años más. Quiero seguir como entrenador o en algún puesto en la televisión, pero quiero seguir en el futbol”, dijo Jiménez en un Facebook Live de casi 30 minutos.

Más equipos

Igualmente, Raúl confesó que le gustaría volver al América antes de retirarse, pues es la institución de sus amores y con la que comenzó su camino profesional en 2011.