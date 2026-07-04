El futuro de Marcus Rashford sigue incierto. El delantero del Manchester United aún no sabe dónde jugará la próxima temporada, tras la decisión del Barcelona de no ejercer la opción de compra de 30 millones.

El jugador se encuentra en Estados Unidos para disputar el Mundial con Inglaterra y ya anticipó sus planes al terminar la temporada con el Barça.

El jugador declaró a «Marca»: «Fui muy claro con todas las partes. Quería que se decidiera mi futuro antes del Mundial».

Y añadió: «Como no se concretó, preferí esperar hasta el final del Mundial, porque ahora quiero centrarme en la selección de Inglaterra».

El fichaje no se concretó antes del torneo porque el Barcelona decidió no ejercer la opción de compra y, además, contrató a Anthony Gordon, quien compite con él por un lugar en la selección inglesa.

Al terminar el torneo deberá decidir su futuro, pues el Tottenham ya mostró interés en ficharlo, según la prensa inglesa.