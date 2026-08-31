Raphinha y Fermín López han ofrecido una actuación deslumbrante con el Barcelona esta temporada, encabezando la lista de goleadores del Barça después de que cada uno marcara dos goles en la victoria por 5-0 ante el Elche y un gol en el triunfo por 2-0 sobre el Athletic Club. El reto ahora consiste en aumentar su cuenta goleadora esta noche ante el Rayo Vallecano y unirse a una élite de 14 jugadores que han marcado en los tres primeros partidos del Barcelona en LaLiga.

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Según el diario "Mundo Deportivo", Lionel Messi fue el último jugador en lograr esta gesta en su última temporada con el Barcelona (2020-2021), cuando marcó dos goles al Elche (3-0), dos goles al Athletic Club (2-3) y un gol al Villarreal (4-0).

Lo curioso es que el máximo goleador histórico del Barcelona, con 672 goles, solo pudo conseguir este triplete en su última temporada en LaLiga.

Durante su época dorada, también lograron esta gesta Samuel Eto'o (cuatro goles en tres partidos en la temporada 2006-2007), Zlatan Ibrahimovic (cinco goles en cada uno de los cinco primeros partidos de la temporada 2009-2010) y Cesc Fàbregas (cuatro goles en los cuatro primeros partidos de la temporada 2011-2012).

Entre los demás jugadores que marcaron en los tres primeros partidos y luego se quedaron ahí figuran: Ángel Arocha (1930-1931), Josep Samitier (1931-1932), Josep Maria Fusté (1963-1964), Pedro Zaballa (1966-1967), Bernd Schuster (1981-1982), Hristo Stoichkov (1990-1991) y Luis Enrique (2002-2003).

Ladislao Kubala, por su parte, se superó a sí mismo, ya que marcó en los cuatro primeros partidos de la temporada 1953-1954, al igual que hizo Cayetano Re en la temporada 1964-1965.

César Rodríguez comparte el récord con Ibrahimovic por la mejor racha goleadora al inicio de una temporada de LaLiga. Marcó en tres partidos en la temporada 1947-1948 y luego llegó hasta cinco partidos en la temporada 1950-1951, anotando nueve goles (4-2-1-1-1). Este reto resulta enormemente atractivo para Raphinha y Fermín López.

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