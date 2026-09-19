El brasileño Raphinha, capitán del Barcelona, mantuvo su llamativo brillo en la Liga española tras marcar dos goles ante el Sevilla en el partido disputado en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, correspondiente a la séptima jornada de LaLiga, para liderar la remontada de su equipo y afianzar su liderato en la tabla de goleadores del campeonato.

El Sevilla se adelantó en el minuto 19 por medio de Youssef En-Nesyri, antes de que el Barcelona lograra el empate apenas 3 minutos después, cuando Raphinha aprovechó un pase de Andreas Christensen y se internó en el área, superó a un defensa del Sevilla y envió el balón con calma a la red.

Raphinha volvió a firmar su segundo gol en el partido, beneficiándose de la asistencia de su compañero Lamine Yamal, para alcanzar los 11 goles en sus primeros 7 partidos en la Liga española, manteniendo en solitario el liderato de la tabla de goleadores de la competición, antes de ser sustituido en el minuto 76 por Karim Adeyemi.

Con esta cifra, Raphinha confirma su inicio de temporada excepcional, tras convertirse en una de las armas ofensivas más destacadas del Barcelona, en un momento en el que Lamine Yamal también mantiene su presencia influyente en el equipo, ya sea marcando o generando goles.

Con este gol, Raphinha se distanció al frente de la tabla de goleadores, mientras que Lamine Yamal, Kylian Mbappé y Sergio Camello ocupan los puestos de persecución con 7 goles cada uno.