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El Portugal de Gonçalo Ramos, ya sin Cristiano Ronaldo, vence a Gales tras un partido repleto de incidencias. Bruno Fernandes abre el marcador y también se perfila como protagonista del próximo posible mercado de fichajes del Milan. La ventaja portuguesa dura pocos minutos, porque Brooks empata en el minuto 13. Pedro Neto marca en el 43 (y luego es expulsado en el 74) y Borges, en el 70. Entretanto, Gales había recortado distancias con el gol de Thomas en el 40.

Un 3-2 que lleva a Jorge Jesus al primer puesto, pero Gonçalo Ramos vuelve a decepcionar. El delantero del Milan estuvo 60 minutos en el campo sin llegar a influir de forma concreta en el juego ofensivo portugués.