Ramos desvela la «profecía» de Ronaldo tras la victoria sobre Croacia

El delantero Gonzalo Ramos fue clave en la clasificación de Portugal para los octavos de final del Mundial tras vencer a Croacia.

Salió al campo en el 62 y marcó el gol de la victoria en el 90+4.

En declaraciones a Sport TV recogidas por el diario «A Bola», afirmó: «Ha sido un partido difícil. Empezamos por detrás en el marcador y, al final, la victoria llegó en medio de la desesperación y el sufrimiento».

Y añadió: «Lo más importante es que nos hemos clasificado y hemos demostrado la fuerza de nuestro equipo. Este partido ya es historia, y ahora tenemos que centrarnos en el próximo encuentro».

Y añadió: «El gol fue una reacción instintiva; suelo destacar en momentos así. Normalmente decido los partidos».

He vuelto a demostrar que estoy para ayudar y marcar la diferencia. Hay días más duros, pero el día del partido es otro mundo. Lo importante no es jugar más o menos minutos».

Si no tuviera mi energía habitual, no podría ayudar; hoy lo logré y valió la pena. Cristiano Ronaldo ya me había dicho que sería importante y que ayudaría. En el vestuario les aseguré a mis compañeros que, si jugaba, marcaría, y cumplí mi palabra».

Sobre el próximo duelo contra España, añadió: «Es una selección fuerte, pero queremos ser campeones del mundo y, para eso, hay que enfrentar a los mejores. Será un gran partido».

También mencionó a Diogo Jota: «Hablamos de él todos los días. Nos da fuerzas y esta victoria ha sido muy especial».

Opta destaca que Ramos marca o asiste cada 37 minutos en el Mundial, la mejor media de un portugués con al menos cinco participaciones en goles en la historia del torneo.