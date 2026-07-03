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Portugal v Croatia: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Ramos desvela la «profecía» de Ronaldo tras la victoria sobre Croacia

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Ramos: «He cumplido mi promesa... y esto es lo que me dijo Ronaldo»

El delantero Gonzalo Ramos fue clave en la clasificación de Portugal para los octavos de final del Mundial tras vencer a Croacia.

Salió al campo en el 62 y marcó el gol de la victoria en el 90+4.

En declaraciones a Sport TV recogidas por el diario «A Bola», afirmó: «Ha sido un partido difícil. Empezamos por detrás en el marcador y, al final, la victoria llegó en medio de la desesperación y el sufrimiento».

Y añadió: «Lo más importante es que nos hemos clasificado y hemos demostrado la fuerza de nuestro equipo. Este partido ya es historia, y ahora tenemos que centrarnos en el próximo encuentro».

Y añadió: «El gol fue una reacción instintiva; suelo destacar en momentos así. Normalmente decido los partidos».

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He vuelto a demostrar que estoy para ayudar y marcar la diferencia. Hay días más duros, pero el día del partido es otro mundo. Lo importante no es jugar más o menos minutos».

Si no tuviera mi energía habitual, no podría ayudar; hoy lo logré y valió la pena. Cristiano Ronaldo ya me había dicho que sería importante y que ayudaría. En el vestuario les aseguré a mis compañeros que, si jugaba, marcaría, y cumplí mi palabra».

Sobre el próximo duelo contra España, añadió: «Es una selección fuerte, pero queremos ser campeones del mundo y, para eso, hay que enfrentar a los mejores. Será un gran partido».

También mencionó a Diogo Jota: «Hablamos de él todos los días. Nos da fuerzas y esta victoria ha sido muy especial».

Opta destaca que Ramos marca o asiste cada 37 minutos en el Mundial, la mejor media de un portugués con al menos cinco participaciones en goles en la historia del torneo.

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