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CM Grafica Goncalo Ramos Milan nuova 16 9Getty Images/Calciomercato
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Ramos desatado, otro gol con Portugal: son 3 en 4 partidos

AC Milán

En la casa del Oporto, el estadio Do Dragao, la Portugal de Gonçalo Ramos recibió a la Noruega de Haaland. Un partido entre dos selecciones muy bien armadas que, de hecho, pelearon hasta el 90'. Los visitantes se adelantaron con un golazo de Ajer. Pero la ventaja duró poco, porque solo 5 minutos después el habitual Cancelo marcó un gran gol que restableció la igualdad.


En los minutos finales del partido, después de una segunda parte muy equilibrada, el delantero del Milan Gonçalo Ramos, que venía de 2 goles y 1 asistencia, marcó el gol del 2-1 a pase de Joao Felix, un tanto que permite a Portugal seguir con pleno de puntos, 12 puntos en 4 partidos. El balance para Ramos es de tres goles en cuatro partidos, ahora volverá a Milán.

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