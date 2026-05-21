Rai Vloet queda en libertad tras un accidente mortal y se pronuncia de inmediato

Rai Vloet salió de prisión el miércoles tras cumplir veinte meses por un accidente de tráfico mortal en el que murió un niño de cuatro años. El centrocampista de 31 años concedió enseguida una entrevista a Tubantia.

En noviembre de 2021, Vloet provocó un accidente mortal en el que falleció Gio Roos, de cuatro años, tras beber en exceso y conducir a gran velocidad.

En la entrevista con el periodista Vincent de Vries habla de su culpa, su condena y su anhelo de regresar a los campos de juego.

«Entiendo que la gente esté enfadada. Mi familia también lo estaba. Ese día podrían haberme destrozado tanto como el resto, pero después siempre me han apoyado. Habrá mucha gente que no quiera que tenga una segunda oportunidad», comienza Vloet.

Sabe que aquella fatídica noche siempre le perseguirá: «Basta buscar mi nombre en Google para que aparezca esa historia. Debo lidiar con ello».

Subraya: «Los padres son las mayores víctimas; aquella noche cometí un error atroz».

El jugador de Schijndel cumplió su condena en Middelburg y Roermond y, según De Vries, está en forma. Aún espera regresar: «Mi motivación era conseguir una segunda oportunidad en el fútbol, la tuviera o no».

No espera regresar a los campos holandeses: «Me gustaría, pero ningún director se atrevería. Todos me dicen: “Rai, como jugador te ficharíamos enseguida”, pero por las reacciones de aficionados, patrocinadores, junta y medios, no se sienten capaces».