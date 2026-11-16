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Rafael van der Vaart se deshizo en elogios hacia Frenkie de Jong el lunes por la noche. El analista y exfutbolista de élite lamenta que De Jong no esté con la selección de Países Bajos ante Alemania, según declaró a la NOS.

«A Frenkie siempre se le critica, y a veces con razón», comienza Van der Vaart en la previa del partido de Países Bajos en la Liga de Naciones de la UEFA. «También se debe a que siempre tenemos grandes expectativas puestas en él».

«Ante Grecia volvió a estar ahí. Es, sencillamente, de la élite mundial absoluta. Siempre puede marcar la diferencia. Con sus regates, con sus pases. También se veía que estaba a gusto».

«Todo fue bastante fácil y, con 4-0, por mí puedes hacer lo que quieras», afirma Van der Vaart. «A veces creo que todavía juega demasiado en horizontal, pero también puede dar estos pases en profundidad. Me alegra que ahora lo demuestre».

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Según Van der Vaart, el buen juego de De Jong ante Grecia también se debe en parte a la presencia de Joey Veerman en el centro del campo de la selección neerlandesa. «También se contagian un poco el uno al otro».

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«Cuando ve a Veerman dar un pase así, piensa: “Eh, yo también puedo hacerlo”. Me pareció una combinación muy buena. Es una pena que no puedan jugar juntos este partido contra Alemania».

De Jong disputó 45 minutos el pasado viernes en el encuentro de la Liga de Naciones ante Grecia (victoria por 7-0). «Acabo de volver de una lesión, así que estuvo bien de esa manera», explicó a la NOS. «¿Por precaución? Sí. No es que tenga mucho ritmo de competición todavía y, con tantos viajes y un poco por mis antecedentes, claro, no era necesario correr riesgos».

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Poco después, Xavi dijo, llamativamente, que la sustitución de De Jong se debía a otra causa. «¿Tuvo que salir por su estado físico? No, no, no. Tenía algunas molestias en la espalda. Me dijo: “Míster, no puedo seguir jugando”. Ya tenía molestias antes del partido. ¿Podrá volver a jugar el lunes (contra Alemania, nota de la redacción)? Sí, creo que sí».

Un día después se supo que De Jong regresaría a Barcelona, donde seguiría trabajando para recuperar su condición física. Desde entonces, el club ha emitido un comunicado en el que señala que solo se ha distendido un músculo de la cadera. Es posible que vuelva a estar disponible el próximo fin de semana para el partido contra el Villarreal.