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El Atlético de Madrid necesitó más de 13 años para igualar una marca numérica que había logrado en LaLiga. Tras una serie de resultados positivos lejos de su estadio, el conjunto español volvió a la misma escena al superar al Elche por 3-2 en un emocionante duelo disputado este sábado por la noche.

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La victoria llegó en el estadio Martínez Valero, en la decimocuarta jornada de LaLiga, tras un partido con numerosos vaivenes. El Atlético comenzó con fuerza: Alejandro Grimaldo adelantó a los suyos de penalti en el minuto 5 y, dos minutos después, Lee Kang-in firmó el segundo aprovechando un error en la salida de balón del conjunto local.

El Elche logró recortar distancias en el minuto 26 por medio de Martim Neto, que se benefició de un fallo de Marc Pubill al sacar el balón, pero Julián Álvarez restableció la ventaja de dos goles antes del descanso al convertir un pase de Álex Baena en el minuto 41. Al inicio de la segunda parte, Bouba Sangaré marcó el segundo tanto del Elche en el minuto 48, y los minutos restantes se convirtieron en una dura prueba de la capacidad del Atlético para mantener su ventaja.

Según una estadística publicada por la cuenta «Mister Chip» en la plataforma «X», el equipo de Diego Simeone igualó su mejor racha de victorias consecutivas a domicilio en la historia de su participación en la Primera División española, tras sumar seis triunfos seguidos.

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La primera racha se produjo entre el final de una temporada y el inicio de la siguiente, entre el 8 de mayo y el 28 de septiembre de 2013, cuando el Atlético de Madrid se impuso a domicilio al Celta de Vigo, al Real Zaragoza, al Sevilla, a la Real Sociedad, al Valladolid y al Real Madrid.

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La racha actual, en cambio, comenzó en la presente temporada 2026-2027 con la victoria ante la Real Sociedad, seguida de las del Deportivo Alavés, el Espanyol, el Levante y el Getafe, antes de completar la media docena con el triunfo frente al Elche.

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Mister Chip señaló que el Atlético de Madrid nunca había logrado seis victorias consecutivas a domicilio dentro de una misma temporada, lo que convierte la racha actual en «inédita» en los registros del club.

El regreso de esta gesta lleva el nombre de Diego Simeone, al frente del Atlético de Madrid desde diciembre de 2011, ya que ambas rachas están ligadas a su etapa en el banquillo. El técnico argentino ya había alcanzado otro récord en LaLiga tras vencer al Getafe por 3-0 en la jornada anterior (la 13.ª), con la que llegó a 345 victorias en la competición y superó al legendario Luis Aragonés en número de triunfos como entrenador.

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Esta racha afrontará su prueba más difícil en la próxima jornada de LaLiga, cuando el Atlético de Madrid visite al Barcelona en el Spotify Camp Nou, en un partido adelantado de la jornada 23, que estaba previsto para una fecha posterior debido al compromiso de ambos equipos con la Supercopa de España.

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