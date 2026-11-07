Raphinha, estrella del Barcelona, provocó la ira de un gran número de aficionados brasileños tras las declaraciones que hizo antes del parón internacional.

Raphinha dijo: "Si el entrenador Carlo Ancelotti realmente cuenta conmigo, sabe que tiene que gestionar mis minutos de participación".

Y añadió: "Creo que, como entrenador, sabe cómo hacerlo, es decir, gestionar mis minutos de participación. Ya hemos hablado de este asunto".

El sitio Tribuna señaló que las declaraciones de Raphinha no fueron bien recibidas por un gran número de aficionados brasileños en las redes sociales.

Los seguidores de la selección brasileña consideran que Raphinha ha perdido su sentido patriótico y que ahora solo está comprometido con los intereses de su club, el Barcelona.

El pasado mes de septiembre, Raphinha recorrió miles de kilómetros para disputar más de 160 minutos con la selección de Brasil en dos partidos amistosos ante India y Australia, pero regresó al Barcelona con una lesión muscular que lo mantuvo alejado de los terrenos de juego durante casi 3 semanas.

Sin embargo, los aficionados brasileños consideran que Raphinha ya no valora a la selección de su país tras sus últimas declaraciones sobre el entrenador Ancelotti.

Los comentarios de los aficionados brasileños llegaron cargados de ira contra Raphinha. Uno de ellos dijo: "¿Quién se cree que es para imponerle sus condiciones a un entrenador de la talla de Ancelotti?".

Otro respondió: "Vistes la camiseta de la selección brasileña con orgullo y juegas siempre que te convocan, así de sencillo es el asunto".

Un tercero continuó: "Actitud vergonzosa de un jugador que hasta ahora no ha logrado ningún título importante con la selección nacional". Y un cuarto aficionado aclaró: "Si tanto desea descansar, debería quedarse en el Barcelona y dejar la oportunidad a alguien que de verdad se preocupe por la selección para que se incorpore a la lista".

Un quinto aficionado afirmó: "Imagina que tenga la osadía de decirle públicamente a Carlo Ancelotti cómo gestionar la lista de la selección. Disputa 60 minutos con su club y de repente se cree que tiene la última palabra en la cúpula de la selección nacional".

Un sexto aficionado expresó su enfado diciendo: "El egoísmo y el sentimiento de merecimiento en el fútbol brasileño actual han alcanzado niveles fuera de control, con una ausencia total de respeto por la camiseta de la selección".

Cabe señalar que, desde el regreso de Raphinha al Barcelona tras su última lesión con la selección de Brasil, ha disputado 5 partidos, pero no completó los 90 minutos en ninguno de ellos, bajo la gestión de Hansi Flick de sus minutos de participación. El jugador marcó 3 goles durante estos cinco partidos.

En total, Raphinha ha marcado 19 goles y ha dado 3 asistencias en los 13 partidos que ha disputado en todas las competiciones esta temporada.