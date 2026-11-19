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Con solo 19 años, Pau Cubarsí se ha convertido en uno de los defensas más importantes del Barcelona y de la selección española.

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En una entrevista exclusiva con The Athletic, Cubarsí desveló la identidad de los dos exjugadores del Barcelona que más le han inspirado.

Según recoge el diario Sport, Cubarsí afirmó: "Mis referentes son Carles Puyol y Gerard Piqué. Me gustan los dos perfiles: el del defensa agresivo y fuerte, y el del defensa con buenas condiciones técnicas".

Cubarsí también distingue los principales puntos fuertes de los dos excapitanes del Barcelona: "Piqué tenía más peso en la construcción del juego, pero Puyol era fundamental en cuanto a mentalidad y personalidad".

Es una combinación de cualidades que encaja con el perfil que Cubarsí está construyendo para sí mismo, ya que puede brillar gracias a su fuerza y su contundencia en los duelos defensivos, además de su precisión para sacar el balón desde atrás.

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Sin embargo, los modelos en los que se inspira Cubarsí no se limitan a las dos leyendas del Barcelona. En los últimos años también ha seguido de cerca a Virgil van Dijk, defensa del Liverpool.

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"En los últimos años me ha gustado mucho Virgil van Dijk. Pero también me he acostumbrado a analizarme mucho a mí mismo y a mi rendimiento", señaló Cubarsí.

En este sentido, Cubarsí reconoce que es muy exigente consigo mismo cuando comete un error.

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"Soy muy autocrítico cuando cometo un error. Durante el partido eres consciente de cada acción que haces, tanto si la ejecutas bien como si no", explicó.

Aun así, Pau Cubarsí asegura que los errores no afectan a su confianza: "Sigo avanzando con la misma mentalidad e intento reducir los errores al mínimo posible".