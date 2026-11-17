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Atento al talento del presente y del futuro. Gerry Cardinale, dueño de RedBird y propietario del Milan, ha admitido que el club estará en primera línea en el mercado de enero.

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El objetivo es reforzar la plantilla a disposición de Ruben Amorim con un defensa central (Inacio, del Sporting de Lisboa, es la primera opción), un centrocampista de banda y un delantero que, con toda probabilidad, ocupará el lugar de Camarda, que se marchará (Tresoldi, del Brujas, es el costoso sueño; Endrick, del Real Madrid, es la otra opción ambiciosa).

Pero el Milan no solo busca grandes nombres ni jugadores consagrados: sus radares también han detectado señales interesantes en España, en Segunda División, concretamente en el Real Oviedo. El motivo es Enzo Perez, mediapunta o extremo español nacido en 2008, que ha marcado un gol en 12 partidos de liga, en el derbi de máxima rivalidad contra el Sporting de Gijón.

Tras un comienzo tímido, en el que siempre salía desde el banquillo, ha empezado a jugar con regularidad. Fue titular en sus últimos cinco partidos y disputó los 90 minutos en los tres más recientes (se perdió el partido de liga del fin de semana contra el Girona porque está concentrado con la selección española sub-19).

Su temporada va en ascenso: un gol, tres asistencias y la sensación de que participa en casi todos los ataques más peligrosos del Real Oviedo. El club le hizo firmar su primer contrato profesional el pasado julio, hasta junio de 2029. Hasta el 9 de noviembre, su cláusula de rescisión era de 5,5 millones de euros; ahora hace falta mucho más para sacarlo de España.

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Y de Oviedo, que considera su casa. Enzo Perez nació en Oviedo, es aficionado al Oviedo desde siempre y creció en su cantera, ya desde su etapa en el fútbol sala. Sabe que tarde o temprano tendrá que dar el salto, pero hoy solo piensa en su equipo actual. Quiere devolverlo a LaLiga con la ayuda de Raul, que asumió la dirección del Oviedo el pasado 9 de noviembre.

Según informa Matteo Moretto, el Milan sigue de cerca a Perez, como se ha dicho, y podría intentar ficharlo ya en enero: el Oviedo querría retenerlo, pero también podría venderlo en el mercado de invierno si recibe una buena oferta. Los grandes clubes de España y Europa están interesados en él: en las últimas semanas, varios lo han seguido, entre ellos el Chelsea, que viajó a Oviedo para observar de cerca al joven talento. La idea del club español es multiplicar por diez su cláusula de rescisión, para no verse sorprendido.