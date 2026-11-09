El periodista Ibrahim Fayek reveló detalles llamativos sobre la salida del entrenador asistente Bassem Ali del nuevo cuerpo técnico de la selección de Egipto dirigido por Ali Maher, pese a que la Federación de Fútbol había anunciado oficialmente su nombramiento ayer domingo.

Fayek afirmó a través de su cuenta oficial en Facebook que Bassem Ali entró en la concentración de la selección y ya había comenzado a participar en los preparativos del partido ante Malaui, en las eliminatorias de la Copa Africana de Naciones, antes de que le comunicaran la decisión de impedirle bajar a los entrenamientos por orden de la Federación de Fútbol.

Añadió que Bassem Ali se sorprendió por la decisión de impedirle participar en los entrenamientos, señalando que fue Ali Maher quien le comunicó la medida, algo que generó interrogantes sobre la forma en que se trató al entrenador, sobre todo porque ya se había incorporado a la concentración y había comenzado la preparación para el próximo partido.

Fayek continuó, mostrando su rechazo a lo ocurrido: «¿O sea que se le nombra, baja a los entrenamientos y después salís con lo de la licencia de entrenador? Pues eso es un fracaso vuestro desde el principio, no es excusa que lo hayáis nombrado, lo hayáis anunciado, haya entrado en la concentración y después le digáis: coge tus cosas y vete».

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El periodista prosiguió su intervención criticando la manera en que se tomó la decisión, diciendo: «Si habíais nombrado a alguien desde el principio, pues no lo nombréis y asunto resuelto, ¿acaso alguien os iba a decir algo?», en alusión a que las objeciones relacionadas con la licencia de entrenador deberían haberse resuelto antes del anuncio oficial del nombramiento de Bassem Ali y de su incorporación a la concentración de la selección.

La Federación de Fútbol había anunciado el nombramiento de Bassem Ali como entrenador asistente dentro del nuevo cuerpo técnico de la selección de Egipto dirigido por Ali Maher, que asumió la responsabilidad como sucesor de Hossam Hassan, antes de que el entrenador desatara la polémica con un mensaje que publicó a través de su cuenta personal en Instagram, en el que habló de su no continuidad con el cuerpo técnico.

Bassem Ali dijo en su mensaje: «El destino de Dios y lo que Él quiso se cumplió, primero y último, y Dios nunca le hace nada malo a ningún ser humano, y yo estoy conforme con Su sabiduría, así que alabanza y gratitud siempre a Dios. Deseo que la gente apoye y respalde al capitán Ali Maher y a su respetable cuerpo técnico, del que tuve el honor de formar parte, y a quienes les deseo todo el éxito en la etapa que viene. Hubiese querido estar con ellos y representar a la selección de nuestro país, porque es un gran honor para cualquier entrenador estar presente y representar a la selección de nuestro país. Todo el éxito para este respetable cuerpo técnico, que merece el apoyo y el respaldo, y Dios me compensará por ellos, si Dios quiere, Señor de los mundos».