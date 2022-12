El futbolista de 21 años tiene opciones de ser titular en el partido de la segunda ronda de la Copa del Rey ante el Guijuelo.

Diego Collado (Granada, 2001) está empezando a llamar con fuerza a la puerta del primer equipo del Villarreal. El canterano ha irrumpido en la pretemporada del Mundial Qatar 2022 y se est ganando un puesto gracias a su trabajo, su nivel de juego y una mentalidad acorazada.

Quique Setién ha abierto la puerta al talento y el fútbol está hablando. El cuerpo técnico ha pedido paciencia con el extremo granadio que ha desatado las expectativas. Primero un paso y después otro, pero las respuestas de Collado están marcando un ritmo alto.

¿Quién es Diego Collado, la nueva perla del Villarreal?

Setién ha confirmado que va a seguir teniendo oportunidades, la próxima puede llegar en Copa del Rey ante el Guijuelo en la segunda ronda que se disputa este martes. Precisamente, el atacante debutó en la ronda anterior, ante el Santa Amalia, con titularidad y firmado el gol que abría la goleada.

El Villarreal viene de hacer dos giras de pretemporada durante el Mundial y en las dos ha tenido protagonismo. Otra señal de su crecimiento inequívoco y de la confianza de Setién, ya que ha preferido tutelarlo de cerca a pesar de que el filial sí seguía jugando sus partidos en Segunda División. En la primera gira por Turquía, dejó una asistencia. En esta última última, participó ante el Aston Villa y fue titular en la victoria ante el Nápoles. En un momento donde Collado está mezclando dinámica de filial y primer equipo, podría haber confundido el foco porque nunca es fácil dar ese paso atrás cuando empiezas a subir peldaños, pero el futbolista tiene claro el objetivo. La perspectiva es dar el máximo, siempre juegue con el primer equipo o con el filial.

Miguel Álvarez, entrenador del filial amarillo, también ha advertido del potencial de Diego y lo ha comparado con los dos grandes jugadores surgidos de la factoría amarilla como son Yéremy Pino y Álex Baena. Collado es el siguiente en la cadena de producción de Miralcamp con condiciones de élite. Son palabras mayores, la opinión del entrenador que le ha formado en los últimos años y ha impulsado su salto desde Primera RFEF.

Collado también fue campeón de la Copa del Rey juvenil en 2019 y ya fue importante la temporada pasada para sellar el ascenso a LaLiga SmartBank y empezó a entrenarse en el primer equipo a las órdenes de Unai Emery pero este curso ha elevado su peso en el equipo.

El atacante es el máximo goleador del Villarreal B con cuatro dianas, lleva dos asistencias y es decisivo: curiosamente cuando marca, su equipo no pierde. La última referencia fue el partido ante el Tenerife, cuando rescató un punto con un gol en la recta final en un duelo en el que Setién, un entrenador que siempre ha dado oportunidades a la cantera allá donde ha entrenado, estaba en la grada tomando buena nota de los chavales.

No obstante, no todo ha sido un camino de rosas y las lesiones habían contenido su lanzamiento, pero ahora está imparable. El granadino ha superado adversidades y está puliendo un físico privilegiado, que no es habitual en el futbolista español.

Con 183 centímetros de estatura, Collado siendo diestro puede romper desde cualquiera de los dos perfiles como extremo e incluso actuar como referencia ofensiva. Con Zlatan Ibrahimovic como referente, es un jugador vertical fuera del área, que también destaca por su potencia en carrera y dentro del área es agresivo e intituivo para ver portería con facilidad.

No sólo el Villarreal y Quique Setién han detectado su talento y ya hay equipos muy pendientes de él y los aficionados que siguen de cerca al filial amarillo han detectado que cuando el balón le llega a Collado, pasan cosas. El jugador está encantado con la confianza que le ha demostrado un club que le ha catapultado al fútbol profesional.

Santi Denia lo conoce a la perfección para la Selección

Estamos ante los primeros pasos de un futbolista que ha sacrificado mucho desde que, siendo niño, con 11 años dejó su Granada natal para mudarse a la residencia del Villarreal en edad alevín. Ya ha sido internacional Sub-19 y el salto en la línea de entrenadores de la Federación ha llevado a la Sub-21 a uno de los técnicos que mejor lo conoce: Santi Denia. En junio llegará la Eurocopa de la categoría y Collado está haciendo méritos para poder ocupar un lugar en la convocatoria.