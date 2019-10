¿Quién dijo Messidependencia?

Tras la goleada al Sevilla ya son 11, además del rosarino, los goleadores de un Barcelona que chuta muy poco a puerta pero que marca mucho.

EDITORIAL

¿Quién dijo Messidependencia? "Resulta imposible sustituir a Leo Messi" señaló hace semanas Ernesto Valverde. Pero que sea una obviedad no hace más fácil minimizar el impacto de un futbolista que marcó 51 goles en 50 partidos la temporada pasada. El 'txingurri' asumió que "deberemos hacerlo entre todos" y así ha sido, aunque por el camino el se haya dejado algún que otro punto. Pero hoy el cuadro azulgrana puede decir que encadena cuatro victorias consecutivas, que en los últimos dos partidos no ha encajado ningún gol y, más importante, que ha logrado repartir el gol hasta el punto que once futbolistas han visto puerta, más allá de un Messi que se estrenó el domingo.

El Barcelona ha marcado esta temporada 22 goles en 10 partidos. Puede parecer poco pero hay que señalar que en dos ocasiones se quedó sin marcar, rehén de la falta de conexión entre la delanera y el resto del equipo. Sin embargo, la efectividad que ha demostrado el equipo le ha mantenido con vida junto con la capacidad para repartir el gol, con y sin Messi en el terreno de juego. Ningún equipo acierta más que el cuadro azulgrana, que ha protagonizado encuentros en los que solo ha tirado una sola vez a gol.

Pero lo cierto es que hay que ir con cuidado ante el Barcelona. En la Liga, donde acumula 20 dianas, el 60% de sus tiros van a puerta (42 de 70) y casi uno de cada tres remates acaban en gol. El dato intimida incluso más sabiendo que el equipo transforma la mitad de los disparos entre los tres palos, igual que Luis Suárez. A todo ello cabe añadirle lo que aporte Messi tras la fecha FIFA. El rosarino, sancionado con su selección, se quedará en Barcelona siguiendo su puesta a punto particular. El equipo será más fuerte con él y, si mantiene la efectividad, puede que no tardemos mucho en ver otra goleada.