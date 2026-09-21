¿Qué tiene que ver Rodri? Una exestrella del Real Madrid deja atónito a Cucurella

El Real Madrid es objeto de duras críticas tras su caída en el derbi ante su vecino, el Atlético de Madrid, por 2-1 el pasado domingo, en la séptima jornada de la Liga.

El equipo del entrenador José Mourinho no ha logrado el arranque esperado pese a los fichajes que ha cerrado, y los analistas consideran que se trata de un problema en la confección de la plantilla, así como en el aspecto táctico.

Miguel Torres, exjugador del Real Madrid, fue muy claro al afirmar que el conjunto blanco hace que algunos jugadores que estaban viviendo sus mejores momentos den una mala imagen.

El diario Sport publicó las declaraciones de Miguel Torres, ofrecidas a la cadena Movistar, donde dijo: «No hay estructura en el Real Madrid. Cucurella parece otro jugador, incluso parece un mal jugador, pero el motivo es que no hay estructura».

Y añadió: «No hay mecanismos de juego de ningún tipo. Y si Rodri estuviera en el Real Madrid, también se le notarían muchas carencias».

Torres señaló que la afición del Real Madrid se pasó de optimismo este verano por los movimientos que realizó el club en el mercado de fichajes, hasta el punto de creer también que el equipo se había vuelto superior al Barcelona, pero eso no es cierto.

Y prosiguió: «Este verano, los aficionados se ilusionaron cuando Florentino Pérez se movió en el mercado de fichajes, y creían que esta vez las cosas iban a salir bien».

Y apuntó: «Miraban lo que hacía el Barcelona y se reían: 80 millones de euros por Joan García, ¿quién es este? Y Rashford, otro delantero. E iban a pagar una cantidad enorme por Rodri a pesar de que no estaba en buena forma física».

El exlateral del Real Madrid añadió que el equipo no tiene una idea clara sobre el estilo de juego, y que tampoco ha corregido los errores que aparecieron en las temporadas anteriores, lo que hace que el proyecto parezca abocado al fracaso.

Y concluyó: «Pasan las semanas, y no importa a quién fiche el Barcelona, o incluso si no ficha a un delantero, porque todo le va bien porque tiene una buena estructura. Lo repito, no hay estructura en el Real Madrid, y por eso es muy difícil que cualquier proyecto tenga éxito, aunque tengas buenos jugadores».

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